Sci-fi a múltból

Pont egy nyáron olvastam, így mindenképpen ajánlom George Orwell 1984-es című művét, amely egy a sci-fi műfajába sorolandó szatirikus politikai regény és szerelmi történet. A benne leírtak még most is képesek megborzongatni az olvasót, ami a nagy nyári melegben jól is jön.

Kalandozzunk hobbitokkal!

Ha már eljutottunk a sci-fiig, akkor egy fantasztikus könyvet is illik a sorba tenni, és mi lehetne más, ha nem A Gyűrűk Ura? Tudom, három kötetes, és szerteágazó a története, de ha az ember egyszer elkezdi, akkor nem tudja letenni. És ha már itt tartunk, akkor a A hobbit kötelező mellé.