Több minden is múlik azon, hogy egy film jó legyen. Nemcsak a rendezői munka, a szereplők, a vágás, a fényképezés és az egyéb munkálatok határozzák meg egy film sikerét, hanem maga a helyszín is, hiszen nem mindegy, hogy hol vesszük fel a jeleneteket. Most bemutatunk pár alkotást, amely Pécshez köthető.

Kabos Gyula a hotel folyosóin sétált

Talán az egyik legismertebb film, amelyet senkinek sem kell bemutatni, a Hotel Kikelet, amelyet 1937-ben láthatott először a közönség. A korszak legnagyobb filmes alakjai taposták a pécsi hotel folyosóit. Ez a kellemes, szívet melengető alkotás egy marketingfogás, azért készült el, hogy népszerűsítse az egy évvel a filmbemutatása előtt megnyíló szállodát. És sikeres lett? Mi az hogy! A film olyan kellemes kikapcsolódást nyújt, mint a hotelben eltöltött idő.

A híres pumi Pécs utcáin járt-kelt

A Tüskevár könyvben és sorozatban is hatalmasat ment. Fekete István regényei közül nekem mai napig ez a kedvencem, és igen, tudom, hogy sokaknak nem jön be, mert túl sokat beszél a természetről, olykor oldalakon keresztül, de pont abban rejlik a lényege a kötetnek. Ezen írása mellett megfilmesítették a Bogáncs című alkotását is még jóval a Tüskevár előtt. A nyájőrzőből cirkuszi sztárrá, majd egy gyepmester barátjává váló pumi történetét bemutató film nem egy jelenetét forgatták Pécsen. Az ebbel együtt kalandozhatunk a Tettyén, a Sétatéren, a Király utcán, a Széchenyi téren, a vasútállomás környékén, valamint az 1958-ban még közlekedő villamost is láthatjuk.