Délután egy órakor a Mugunghwa tánccsoport nyitja meg a rendezvényt. A formációt a tagok koreai tánc, művészet és kultúra iránti szeretete, rajongása hívta életre. Ezt követően Trendek és tradíciók címen Fajkuszné Kovács Ramóna, az ELTE BTK Koreai Tanszék oktatója tart előadást, de bepillantást nyerhetnek az érdeklődők a koreai arcápolás világába is, valamint a Metafour Coven Team szervezésében K-pop Open Stage is lesz, ahol megmutathatják a jelentkezők k-pop tánc tudásukat.

Mindemellett több program is várja az érdeklődőket: hanbok ruhapróba, Munbangsau – kalligráfia – kiállítás és koreai szépírás kipróbálása, hangul tanítás az International Youth Fellowship oktatójával, koreai arcápolás és termékbemutató, ázsiai arc- és fejkezelés bemutató.

A Civil Közösségek Háza udvarában működő kávézó, a NemCsak1Süti pedig ezen a szeptemberi délutánon különleges ajánlattal várja a vendégeket: lehetőség lesz kipróbálni Korea tradicionális fűszeres üdítőitalát is. Cz. E.