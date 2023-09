– Úgy voltunk vele, hogyha már úgy is áthalad a tömeg a Király utcán, akkor kitelepülünk a kapualjba, amelyet kivilágítottunk és rendkívüli nyitvatartással, este 7 és éjfél között vártuk az olvasókat. A retro hangulat pedig garantált volt: régi lámpák biztosították a világítást és a falat is megvetítettük színes fényekkel. Lemezlovasunk is volt, aki a 80-as évek zenéjét játszotta bakelitekről, és soha se ismételt meg egy számot. A betérők imádták, meg is jegyezték sokan, hogy felüdülés a fülnek ez a zene