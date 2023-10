Az Apolló Moziban négy nap alatt, október 26. és 29. között több, eddig sosem látott filmet is vászonra küldenek. Az első napon vetítik az Ezüst Medve-díjas Tűzvörös égboltot, majd október 27-én az Anima – Apám ruhái és a Mindenki az időjárásról beszél című alkotásokat mutatják be. A harmadik napon Németország Oscar-jelölt filmjét, A tanári szobát láthatja a közönség, majd a zárónapon egy kiemelkedő zenés bécsi dokumentumfilmet, a Vienna Callingot adják, amely az osztrák főváros mainstreamen kívüli kultúráját járja be, valamint vetítik a Felső szomszédok című svájci vígjátékot is aznap.