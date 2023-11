Megtelt a Czinderi utcai képzési központ kedd délután, láthatóan sokan voltak kíváncsiak Köbli Norbert tapasztalataira és gondolataira. Nevéhez fűződik többek között a Tanár (2018) sorozat és a népszerű Hacktion (2011) akciófilm-sorozat forgatókönyve, illetve a 2022-ben bemutatott történelmi filmdráma, a Blokád is. Az Antall József történetén keresztül bemutatott, a taxis tüntetések témáját feldolgozó történet tavaly a mozikban, majd a Netflixen is nagy sikert aratott.

A forgatókönyvíró a pécsi MCC-ben tett látogatása során korábbi baranyai és tolnai kötődéseit is felelevenítette. Elmondta ugyanis, hogy Dombóváron született, majd a Pécsi Tudományegyetemen tanult jogásznak, amit el is végzett. Ám a filmek világa már ekkor is vonzotta, a diplomát követően Budapesten dolgozott újságíróként, mialatt számos film­kritikája jelent meg. Forgatókönyveken is dolgozott, de ekkor még csak kedvtelésből, nyilvánosságra nem hozva.

– Ekkor még nem tudtam, de már készültem valamire. Egy hivatásra, amely tulajdonképp kiválasztott engem

– mondta Köbli Norbert, aki arról is beszámolt, ifjúkorában minden szabad percét filmnézéssel töltötte.

Azt a tapasztalatát is megosztotta, miszerint egy író gyakran kívülállóként határozza meg magát a világban, sokszor fiatalkori trauma, gyermekkori szorongások vezetnek valakit erre a pályára. Fontos fejleményt jelentett, amikor internetnek köszönhetően hozzáférhetővé váltak amerikai filmek forgatókönyvei, így jobban el tudott mélyülni a tanulmányozásukban, tudatosítva a filmekre vonatkozó formai, szerkezeti előírásokat.

– Egy évtized telt el, mire úgy éreztem, sikerült úgy egy filmet elkészítenem, amit már meg mertem mutatni másoknak is. Ami először csak hobbinak tűnhet, később az életünkké válhat

– vonta le a tanulságot Köbli Norbert.

A forgatókönyvíró arról is mesélt, a 2000-es évek filmgyártásában egy új, fiatal író- és rendezőgeneráció vette át a stafétabotot, akikkel jól szót értett, s a közös hangot is megtalálta. Bár a hollywoodi kasszasikerek által a filmkészítés kánaánjának a legtöbben Amerikát tartják, a szakember arról is beszélt, miért mégis hazájában maradt alkotni.

– Az adottságaimat és lehetőségeimet itt tudom leginkább kibontakoztatni, ráadásul nálunk sokkal szabadabb az alkotói mozgástér, mint az USA-ban. Itt nem okoz olyan nagy nyomást a profitorientáltság, ezért lényegében bármilyen témához hozzá lehet nyúlni, ami érdekes, és meghatároz minket és történelmünket

– összegzett Köbli Norbert.

A sikeres szakember a jövőre vonatkozóan is elárult egy kulisszatitkot, mégpedig azt, hogy a legendás Puskás Ferencről ír forgatókönyvet, amelynek munkálatait hamarosan be is fejez.