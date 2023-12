Mohács ünnepel 4 órája

Koncertekkel, kézműves vásárral várják a közönséget a Deák térre

Mohácson, az ünnepi díszbe öltözött Deák téren az adventi hétvégéken, így most vasárnap is kézműves vásárral és műsorfolyammal várják a látogatókat. Szombaton folytatódik a Mohács Dél Fesztivál is.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu) Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Karácsonyig minden vasárnap az ünnepi díszbe öltözött Deák téren adventi vásár várja a mohácsiakat és az idelátogatókat.

A Kossuth Teátrum szervezésében a mozi és a Hősi emlékmű közötti területen felállított nagyszínpadon egész napos műsorfolyam szórakoztatja a vásár közönségét, s a programot úgy állították össze, hogy az valamennyi korosztálynak élményt jelentsen. Az adventi hétvégék fellépői között vannak országosan ismert művészek, valamint térségünk elismert előadói. Vasárnap este héttől ingyenes Feke Pál koncerttel várják a közönséget. Ugyancsak folytatódik hétvégén a Mohács Dél Fesztivál rendezvénysorozat, amit december első három szombatján rendeznek a Deák téren. Most szombaton este héttől Radics Gigi lép színpadra, majd a Parno Graszt szórakoztatja a publikumot.

