2013-ban jött létre a Retró Múzeum, ami körülbelül két évig üzemelt. Két tulajdonosa volt, akik korábban is gyűjtögettek már ezt-azt, így egyszer kipattant a fejükből az ötlet, mi lenne, ha nyitnának közösen egy múzeumot Pécsett, ahol kiállítanák a tárgyakat.

Két év után sajnos be kellett zárniuk, többek között anyagi okok miatt. A tárgyak nagy részét lomtalanítások során lelték meg, de a piacokon is rengeteg érdekességet találtak, és a vásárokban is hozzájutottak egy-két különlegességhez. Voltak látogatók is, akik szívesen vitték el saját tárgyaikat a múzeumba. Több, mint háromezer tárgyat sikerült kiállítaniuk a körülbelül száz négyzetméteres területen, ami három helyiségre a osztottak.

A szobákban még a vitrinek is különlegességnek számítottak, ezeket ők maguk alakították át régebbi bútorokból. Az ötvenes évektől a kilencvenes évekig használati tárgyak, relikviák, érdekességek mind megtalálhatóak voltak a múzeumban. Az autózással, a divattal, a technikával és régi játékokkal kapcsolatban mindent megtekinthettek az érdeklődők. Régi rádiók, telefonok, szépészeti-kellékek, a kor divatjának ruhái, kártyanaptárak, szocialista relikviák, játékok is ki voltak állítva, és külön „Pécs Retróévei" szekció is volt.

A tárgyak kilencven százaléka a KGST korszakból származott, jelentős részük magyar, de voltak csehszlovák, illetve lengyel kellékek is. Jelenleg bedobozolva állnak a padláson, illetve egy raktárépületben.

Rengeteg látogatója volt a múzeumnak, óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenkit érdekeltek a régiségek. Sokat meséltek és sztorizgattak az idősebbek, akinek kedve támadt, meghallgathatta az érdekes történeteket.