A sajtóreggelin, ahol apró falatkák és bor várakozott a megterített asztalokon, a PNSZ részéről Lipics Zsolt igazgató, valamint Vidákovics Szláven művészeti vezető, míg a PTE SZBKI képviseletében Madaras Zoltán elnök ismertette a közös együttműködés részleteit.

A bor összeköti az embereket

Fotó: Laufer László

Adott hónaphoz, vershez kapcsolódó bor reprezentálásával is a kapcsolatot erősítik

Ahogyan Madaras Zoltán fogalmazott, mióta ő a kutatóintézetben dolgozik, azóta él az együttműködés a színházzal. Ezt a kapcsolatot pedig évről-évre szeretnék tovább erősíteni.

– Az idei évben szeretnénk minél jobban megerősíteni a borfogyasztás és kultúra közötti kapcsolatot, mivel a bor és a kultúra kéz a kézben jár

– mondta a kutatóintézet elnöke. – Szeretnénk a pécsiséget, a pécsi borokat és a pécsi kultúrát minél jobban egy irányba terelni. Ennek az első mérföldköve az, hogy a hónapról-hónapra a közösségi médiafelületeken kis videókat osztunk meg, amelyben pécsi színészek szavalják el az általuk választott verseket. Szándékunk ezzel az, hogy az adott hónaphoz, vershez kapcsolódó bor prezentálásával mutassuk be, hogy mennyire szervesen együttműködik a két intézmény, illetve azt, hogy a bor és a kultúra szintén együtt jár.

A sajtóreggelin arról is hírt adott Madaras Zoltán, hogy a kutatóintézet területén jelenleg felújítások zajlanak, ami érinti a Szentmiklós-hegyi rendezvénytermet is, de addig is szeretnének a pécsi közéletben, a borfogyasztók körében megjelenni, és ehhez kerestek új lehetőséget. Mindemellett arról is beszámolt az intézet elnöke, hogy már öt éve a borkulturális ismeretek tárgy részeként trenírozzák az egyetemistákat, hogy képet kapjanak a borfogyasztásról, és a magyar borászokat is megismerjék. Ezen a területen is történt változás: fiatalítottak, méghozzá Piskor Fanni nemzetközi borszakértő személyében, aki már egy éve a BORKULT tárgy háziasszonya.

A színház részéről Lipics Zsolt úgy nyilatkozott, hogy egy jó együttműködés akkor marad jó, vagy úgy tudják fejleszteni, hogy újra és újra ráerősítenek, megerősítik a kapcsolatot, és arról is beszélnek, hogy hogyan tudnak tovább lépni, milyen területeken tudnak újabb összefogásokat létrehozni.

– Azt gondolom rendkívül különleges, ha egy kulturális és egy borászati intézmény összefog. Reményeim szerint mindkét intézmény már egy komoly, elfogadott, jó minőségű brandet képvisel, és ha két ilyen brand összefog, és találkozik, akkor abból nagyon jó dolgok tudnak születni.