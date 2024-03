Moziműsor

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Ferrari (15.30), Lefkovicsék gyászolnak (16.15), Áldozat (18.00), Érdekvédelmi terület (20.00), Tűréshatár (20.00).

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Dűne: Második rész (15.00, 20.50), Harry Potter és a félvér herceg (18.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A három testőr milady (15.00, 17.30, 20.00, 22.30), A méhész (16.00, 20.15, 22.30), Argylle: A szuperkém (14.30), Bajos csajok (13.40, 17.00, 19.20), Bálnák: A bolygó őrei (13.00), Bob Marley: One Love (18.00, 22.15), Csábító leckék (21.40), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (15.50), Dűne – Második rész (13.20, 14.30, 15.30, 16.40, 17.50, 18.50, 19.30, 20.00, 21.10), Emma és a fekete jaguár (14.50), Érdekvédelmi terület (13.15), Hullaadás (22.00), Imádlak utálni (13.40, 17.30, 19.45, 21.45), Kacsalábon (13.15), Képzeletbeli (15.15, 18.10, 20.20, 22.30), Kutya és macska (18.00), Lefkovicsék gyászolnak (19.50), Madame Web (17.10), Semmelweis (15.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Hamlet – poem unlimited (19.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Na, ki a király? – OSZIP Színészképzés Pécs (hatalmi színjáték, Alfred Jarry Übü király, avagy a lengyelek című drámájának felhasználásával, 19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (Péter Gizi bérlet, 19.00), Nagyszínház – Nézőtéri büfé: Tiktok titok (15.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Még1Esély! (10.00), Pannon Filharmonikusok: Mágikus mesék. Szimbólumok szárnyán. A Flört bérlet koncertje (19.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Metronóm Jazz Klub: Tálas Áron Trió. Tálas Áron – zongora, ifj. Tóth István – nagybőgő, Csizi István – dob (20.00).

Turmix

Abaliget (Barlang): Barlangok Hónapja – Tematikus barlangtúra. A program résztvevői az általános barlangi túránál részletesebben ismerhetik meg a barlang kialakulásának földrajzi folyamatait, a karsztterületek működését (14.00).

Pécsbányai Közösségi Ház (Gesztenyés u. 17.): Nőnapi és családi délután. Programok: Richard Davidson bűvész (16.00), Zenebona Villuth Andrással (17.00), Bíró Bernadett beszélget Nagy Izabella stílustanácsadóval (18.00), Diamesék Tamás Évával (19.00).

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Varázslatos természet – pók és kisállat kiállítás (péntek: 15.00-18.00 óráig, szombat: 10.00-17.00 óráig, vasárnap: 10.00-15.00 óráig.