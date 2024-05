A kiállítás ezúttal Balogh András Milán és Kunos Viktória fényképei köré szerveződik. A két fiatal a Marsalkó Péter szakmai vezetésével zajló klubban való munka során döntötték el, a továbbtanulás terén is a fotográfiával szeretnének foglalkozni.

Gandhi fotóklub képeken

A Gandhi Fotóklub legújabb kiállítása, mely a múlt hét végén nyílt Pécsen, A fény útján címet kapta, s június 16-ig lesz megtekinthető a Művészetek és Irodalom Házában. A gimnázium két végzős diákja, Balogh András Milán és Kunos Viktória, akiknek fényképei a jelen tárlat középpontjába kerültek, a jövőjüket egyaránt a Kaposvári Egyetem fotográfia szakán képzelik el.

Kunos Viktória 18 éves, Husztótról származik. Két éve tagja a Gandhi Fotóklubnak, mely bevallása szerint új horizontokat nyitott meg számára.

– Az első alkalommal még nem is sejtettem, hogy mekkora változást hoz ez az életembe. Szinte fogalmam sem volt, mi is az a fotográfia. Csak figyeltem és ámultam, aztán elkezdtem kitartóan járni, s azóta itt ragadtam. A fotóklubban a fényképezésen kívül sok mindent megtanultam a bátorságról, az emberi kapcsolatokról, az egyéniségről, a sokszínűségről, az örömről és a szenvedélyről. A fotózás az életem meghatározó része lett, szeretem, hogy ezen a csatornán keresztül szavak nélkül is láthatóvá tudom tenni az érzéseimet és gondolataimat.

Számomra a fotóművészet maga a szabadság, a boldogság kék madara

– fogalmaz Kunos Viktória.



Balogh András Milán 19 éves, 2005-ben, Sárbogárdon született. 2019 óta a Gandhi Fotóklub és a Gandhi Hagyományőrző Táncegyüttes tagja.



– A fotózás számomra egy nagyszerű lehetőség arra, hogy megtaláljam és megmutassam a körülöttünk lévő világ sokszínűségét, kiszámíthatatlan szépségét úgy, ahogyan én látom azt – fogalmazott Balogh András.

Mindkét fiatal részt vett a több, Nemzetiségi - Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NEROK) által szervezett több fotókiállításon, Budapesten, Pécsen és Drávasztárán, s az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az Országos Középiskolai Fotópályázaton. Műveik szerepelnek a legújabb kötetben is, amely a Gandhi Fotóklub munkásságát mutatja be.

Kunos Viktória és Balogh András olyan modernséget, vizualitást képvisel, amelyre ma nagy szüksége van a hazai fotóművészetnek. Az, hogy a Gandhiban tanuló, egyébként nem is pécsi származású fiatalok innen, Pécsről indulnak el pályájukon, a város számára is kitüntető értéket jelent

– fogalmazott Marsalkó Péter fotóművész, a klub szakmai vezetője.

A Gandhi Fotóklub fiatal tehetségei ezúttal is kitettek magukért

A rendezvényt Radomszki Lászlóné társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, valamint köszöntőt mondott dr. Őri László a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke.

Köszönöm Marsalkó Péternek, hogy évek óta támogatja a roma fiatalokat, hogy nemzetiségi örökségüket, kultúrájukat, hagyományaikat megőrizzé, és ezt az értékgazdagságot megörökítve mindenki számára megismerhetővé tegyék.

– hangsúlyozta Őri László.

A fiatalokat Ignácz István a Gandhi Gimnázium igazgatója is beszédben üdvözölte.

A kiállításon az ifjú fotóstanulókat méltatta és tanácsokkal látta el ifj. Kunhegyesi Ferenc prima-díjas festőművész, illetve a Marsalkó Péter által vezetett Gandhi Fotóklub is bemutatkozott. A tárlat megnyitóján a Gandhi Hagyományőrző Együttes is fellépett.

A programon egyúttal a Roma Bátorság és Ifjúság Napjáról is megemlékeztek. E napon ugyanis az 1944. május 16-i események hősei előtt tisztelegnek a roma közösségek. Az emléknap azon romákra emlékezik akik a második világháború viharverte időszakában fellázadtak az ellenük is kegyetlenül fellépő náci rezsim ellen, hogy megvédjék gyermekeiket a haláltól.