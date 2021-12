Az biztos, hogy érdekes lesz látni, az új tréner kezei közt mi változott a csapaton. Nagy dolgokra egy hét munka alatt azonban nyilván nem lehet számítani. Másrészről a pécsi játékosok is egész biztos egy győzelmet követően szeretnének elindulni karácsonyozni.

Utóbbinál viszont nagyobb tétje is lesz a meccsnek, amellett, hogy a Panthers kiegyenesedhet év végére, ugyanis az a szituáció állt fel, hogy akár még a Magyar Kupa-szereplést érő helyet is megszerezheti, hiszen a negyedik Körmend is csak egy győzelemmel áll jobban.