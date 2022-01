Érdemes volt figyelemmel kísérni a Panthers első idei találkozója előtt már a bemelegítést is, ugyanis látszott, Michael Bryson nagyon jól érzi magát, ezt a kedvet pedig a többiekre is igyekszik átragasztani.

Ezt követően pedig már az első percekben megmutatták Brkicsék, az új év új lendületet is hoz. Sokkal pörgősebben kezdtek, s többször is jól játszották meg Gordonék a szerb centert. Goldring pedig Ivosev nagyszerű passzát követő egykezes elegáns zsákolásával a szurkolókat is fellelkesítette. Mégsem a játékosokat kezdte el ezúttal éltetni először a B-közép, hanem az edzőt, Andrija Csiricset, aki ki is biccentett nekik.

A második tíz percben támadásban folytatta a korábban látottakat a Panthers, de a védelmén megtalálta a repedéseket a Nyíregyháza, s így felzárkózott.

A nagyszünetet követően azonban jöttek a hibák, s Csiricsnek gyorsan időt kellett kérnie, hogy helyre tegye a dolgokat. Bíró Olivér és Bryson triplája fel is rázta ez után a csapatot, s ismét elszakadtak egy kicsit.

A jó támadójáték pedig a meccs végéig kitartott, amivel Brkicsék elérték, hogy a megingások a saját gyűrűjük alatt nem bosszulták meg magukat, s így 2022-t egy küzdelmes győzelemmel kezdték meg. Az is egyértelmű, hogy javult a csapatkohézió, s már nem az egyéni villanások a meghatározóak, ami kiegyensúlyozottabbá tette a Pantherst.



Gordon feláldozta magát a csapatért

Bár pontokban nem emelkedett ki Justin Gordon játéka, óriásit melózott a Pécs sikeréért. Kiosztott egy óriási sapkát, szerzett három labdát, s kiosztott hét látványos asszisztot is. A mérkőzés legjobbja persze Brkics volt, aki mindenben kiemelkedett statisztikákat hozott, s mellette harminchármat szórt.

PVSK-Veolia–Nyíregyháza 93-85 (20-15, 27-31, 24-22, 22-17)

Férfikosárlabda NB I., 16. forduló. Pécs, 400 néző. Vezette: Tőzsér, Söjtöry, Kovács N.

PVSK: HAYNES-JONES 17/6, Goldring 4, Bíró O. 8/6, GORDON 2, BRKICS 33. Csere: IVOSEV 14, Bryson 13/9, Farkas D., Meleg G. 2, Doktor. Vezetőedző: Andrija Csirics.

Nyíregyháza: JOHNSON 24/6, Mokánszki 3, BRYCE 23/9, Pipiras 15/9, LEDAY 20/3. Csere: Kiss B., Anda, Bazsó, Szobi. Vezetőedző: Pethő Ákos.



Ez következik (01. 08., 18.00): Kecskemét–PVSK-Veolia.