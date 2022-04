Nem járt messze attól Jászó Ádám, hogy országos bajnok legyen, hiszen 100 méter háton bravúros úszással a második helyen csapott célba egy nappal az 50 méteren elért bronzot követően.

– Elég felemás volt számomra a verseny. Az első két nap eléggé jól sikerült, második és harmadik lettem. Az utolsó két napot viszont sikerült elrontanom. Kicsit túlgondoltam, eltaktikáztam az úszásokat, úgyhogy a vége nem sikerült olyan jól – értékelte teljesítményét lapunknak Jászó Ádám.

– Hiány­érzet mindig kell! Nagyon sok minden van amiben javulnom kell. Nem csak az úszás terén, fejben és hozzáállásban is fejlődni akarok. Előbbi esetében a rajt és a forduló, a kidelfinezések, amiken nagyon kell dolgozni, mert elég hiányosak.

Természetesen a pécsi úszó is szeretne az ötkarikás játékokon medencébe ugrani 2024-ben, de egyelőre nem arra fókuszál.

– Közelebbi célokkal foglalkozom most. Lesz egy Európa-bajnokság augusztus végén, oda megpróbálok kijutni, illetve év végén a rövidpályás ob-n is szeretnék jól szerepelni. Egy pár helyezést előrébb akarok lépni, és ha lehet, akkor egy országos bajnoki címet szerezni. Ez elég nagy célkitűzés, de jó, ha van ilyen – mondta.

– Emellett szeretném a delfin lábazásomat kijavítani idén.

A 100 méter háton már nem is kellene ehhez sokat előrébb lépni helyezésben, de igyekszik mindhárom távon a legjobbat kihozni magából.

– Kicsit meglepetés ért az ob-n, mert a 200 hátra készültem, de az sikerült a legrosszabbul, míg az 50 háton, amire egyáltalán nem edzettem, ott voltam a legközelebb az első helyhez. Át kell gondolnom, mire hangolok, de szerintem meg tudom oldani, hogy mind a három hátszámra felkészüljek – jelentette ki, hozzátéve ehhez sokat kell versenyezni is.

– Segít, ha több számban indulok. Nagyon sokáig ezt csináltam. Az utóbbi időben álltam át a napi egy számra, viszont lehet, ez sem jó, mert ellustulhatok, és más negatív hatása is lehet. Muszáj sokszor kipróbáljam magam, mert a versenyen látom igazán, hol fáradok el, mennyit bírok, mikor van a holtpont.



Kenderesivel hajtják egymást

A PSN Zrt.-nél Jászó Ádámnak kifejezetten jó partnere van ahhoz, hogy előrébb lépjen, hiszen az olimpiai bronz- valamint Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, s csak hat évvel idősebb Kenderesi Tamással edz, aki figyel is fiatalabb társára.

– Ő is mindig próbál segíteni azokban a dolgokban, amikben úgy látja fejlődnöm kell még. Nagyon motivál és ösztönöz, de én is próbálom őt. Jól megvagyunk – árulta el a kettejük dinamikájáról Jászó, majd arra is kitért, hogy a mentális, hozzáállásbeli hiányosságait tudja-e vele fejleszteni.

– Nagyon nehéz kérdés. Nem feltétlenül tőle kellene eltanulnom a megfelelő hozzáállást, mert minden ember másként kezeli ezeket a problémákat. Lehet, szakemberre lenne szükségem. Ezen nagyon gondolkozom. Persze próbálom egy kicsit a Tomit utánozni, hátha segít a versenyzésben az, ahogyan ő gondolkozik.