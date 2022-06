A baranyai gárdának hat hete van arra, hogy kellőképpen felkészüljön a rajtra. Ezalatt edzőmérkőzéseken is pályára lép majd az együttes, amiről majd a klub később ad tájékoztatást. Az sem titok, hogy a kora esti edzésen több próbázó, és néhány érkező is részt vesz. Persze erre számítani lehetett, ugyanis a szintugrás miatt az erősítésre nagy szükség van, még ha szerény lehetőségek is állnak rendelkezésre.

A vezetőség ez idáig jól menedzseli a szintlépést. A csapat Tóth László személyében megtalálta Aczél Zoltán utódját, ráadásul az alakulat nagy részével is sikerült hosszabbítani.

Örömhír, hogy a harmadosztály gólkirálya, Hampuk Ádám is a mislenyi brigádot erősíti jövőre. A 27 esztendős támadó két éve szerepel a Kozármisleny színeiben, s ez idő alatt 72 NB III.-as bajnoki találkozón 37 gólt szerzett. Ráadásul már másodosztálybeli rutinja is van, ugyanis korábban a Kaposvár színeiben kipróbálta magát az NB II.-ben.