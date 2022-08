Megnyerte harmadik csoportmeccsét is a magyar válogatott az U18-as fiú vízilabda világbajnokságon. Bár nem esett annyi gól, mint Üzbegisztán vagy Kazahsztán ellen, így is magabiztosan múlta felül Horvátországot a csapatunk. A pécsi Gaszt Roland ugyan ezen a találkozón nem talált a kapuba, bőven kivette a részét a 9–4-es sikerrel. Ezzel az is eldőlt, hogy a magyar gárda lesz a csoportelső.