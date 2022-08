Augusztus 21-én elrajtolnak a leány utánpótlás bajnokságok, a PMFC női akadémia U19-es, U17-es és U15-ös csapata vasárnap a St. Mihály FC ellen kezdi meg a pontvadászatot a legmagasabban rangsorolt csoportban.

A legidősebbek idegenben, míg a másik két gárda az Idősebb Dárdai Pál Labdarúgó Utánpótlás Edzőközpontban fogadja szegedi riválisát. A nyitóforduló előtt a nyári felkészülés sikerességéről, a játékoskeretek változásairól, valamint a szezonra kitűzött célokról számoltak be a korosztályos együttesek edzői:

Erdős Zoltán, a PMFC leány U19-es csapatának edzője: Keretünkben több változás is történt az előző szezonhoz képest. Voltak távozóink, érkeztek hozzánk az U17-es csapattól, illetve a Videotontól csatlakozott Lengyel Dominika. Bár keretünk hosszabb, mint volt, a felkészülésünket sok sérülés és betegség hátráltatta. A szezont a Szeged ellen kezdjük, ahol szintén lesznek hiányzóink, de akik elutaznak, jó fizikai állapotban vannak, sokat dolgoztak a nyáron, így egy jó mérkőzésre számítok. A szezontól azt várom, hogy a csapat lépjen előre a játék minden fázisában, valamint szeretném, ha kiemelkednének olyan egyéni teljesítmények, amelyek jövőre a felnőtt csapatunkban is meghatározóak tudnak lenni.

Bolboaca Augustin, a PMFC leány U17-es csapatának edzője: Nagyon szerencsés tartom magam, hiszen az U17-es csapattal kitűnő nyári felkészülésen vagyunk túl. Végig nagyon magas volt az edzések látogatottsága, kitűnő hazai és nemzetközi tornákon vettünk részt, ahol több erős csapat ellen tudtunk játszani. Nagyszerűen dolgoztak a lányok. Óriási erősítésnek tartom Szolga Bianka, Turi Bori és Máté Nóri érkezését, akikkel kiegészülve sokat léphetünk előre. Jó rajtot, jó szereplést és rengeteg fejlődést várok a lányoktól. Továbbra is bízom benne, hogy a régiót és a PMFC-t képviselve több játékosom mutatkozik be a korosztályos válogatottakban.

Sergiu Bolboaca, a PMFC leány U15-ös csapatának edzője: Óriási változáson ment keresztül az U15-ös csapat, a tavalyi keretből a kiöregedő 2007-esek, illetve több 2008-as leány is felkerült az U17-es csapatba, így szinte újjá kellett építeni ezt a korosztályt. Hála az akadémiai státusznak ezt sikerült is megtenni, hat lányt tudtunk igazolni és úgy gondolom nem csak mennyiségben, hanem minőségben is erősödtünk. Szabó Lili Anna Kaposvárról, Kovács Larissza Paksról, Onódi Vivien Madarasról, Nemes Vanessza Baksáról, Horváth Hanna és Lövei Kitti a PVSK-tól érkezett, míg kollégám lett Csobán Dominik is, akinek nagyon örülök, hogy minket választott, így nem csak a csapat, hanem a stáb is erősödött. A felkészülési időszakban heti 4 edzés plusz 1 meccsel készültünk. Mindent újra átvettünk, akár idősebb korosztályú, vagy nemzetközi ellenfél ellen. Úgy érzem, készen állunk a bajnoki rajtra és egyben egy jó hosszú szezonra!