A találkozó elejére, s Szalai Ádám búcsúztatására azonban már odaértek, így részesei lettek ennek a megismételhetetlen élménynek.

– Mindenki nagyon szurkolt Szalainak, őt különösen éltették az utolsó meccsén. A mérkőzés végén kiment a B-közepesekhez, beszédet mondott, a cipőjét is odaadta nekik. Utána zokniban körbement és végigtapsolta a pályát. Meghatódott nagyon – folytatta. – Józsi akkreditált, fotózott is a meccs alatt, a találkozó végén pedig Szalai dedikálta neki azt a magyar válogatott mezt, amit tőlem kapott karácsonyra.

A két találkozó persze nagyban különbözött hangulatában, amit nem csak az okozott, hogy idegenben a mieink szereztek viszonylag hamar vezetést, míg ezúttal az olaszok találtak be Gulácsinak.

– Más volt, mint Lipcsében. Egyrészt ott a B-középben álltunk, most ülőhelyen szurkoltunk a második karéj első sorában. Másrészt itt végig zúgott az egész stadion – fogalmazott fotósunk. – Néha lehetett hallani az olaszokat, pont felettünk voltak, doboltak. Még a 89. percben is szóltak a rigmusok, hajtottuk a csapatot. Az is látszott, hogy mindenki itt akart lenni. Sok családos volt, nagyon sok elsőbálozó is jött.