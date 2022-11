Csepelen rendezték meg az összevont utánpótlás ökölvívó országos bajnokságot, amelyen a legjobb hazai U12-es, serdülő és junior versenyzők mérték össze a tudásukat. Ez volt az idei utolsó hazai kiemelt korosztályos esemény a sportágban. A viadalon hetven klub 350 fiatalja indult el, a mezőnyben láthattuk az 1996-ban alakult pécsi Zsutipe SE fiataljait is, hat öklözőt indítottak, valamennyien dobogósok lettek. Volt, akinek egy, másoknak két, illetve három meccset kellett vívnia.

– Történelmi pillanat, mert nem Baranyában értünk el kimagasló eredményeket, hanem országosan is – hallottuk Dunai Zsolttól, aki a Zsutipe SE egyik edzője, ő is segítette felkészülni a tanítványait a versenyre, amelyen ott is volt. – Összesen tizenkét igazolt ökölvívónk van, ennek a létszámnak a felét neveztük a korosztályos ob-re. Az egyesületi rangsorban a hetvenhárom csapatból a tizenkettedik helyen végeztünk, ami dicséretes.

A Zsutipe SE csepeli eredményei

Serdülők. Fiúk. 40 kg: 2. Mendi Lorenzo.

44 kg: 2. Bagó Péter.

50 kg: 1. Orsós Erik.

60 kg: 3. Kökény Krisztián.

Juniorok. Fiúk. 80 kg: 1. Ifj. Dunai Zsolt.

Lányok. 54 kg: 2. Dunai Jázmin.

A közelmúltban a Zsutipe SE a Harkányban rendezett ökölvívó Horváth Géza-emlékversenyen is ott volt. Képviseletében a junior fiúknál súlycsoportjában ifj. Dunai Zsolt (őt választották meg az egész mezőny legtechnikásabb öklözőjének), Orsós Erik és Bagó Róbert győzött, Kökény Krisztián is szorítóba lépett, de a meccsén nem hirdettek eredményt, miként Mendi Lorenzójén sem a serdülőknél. A nőknél a junior korosztályban az 54 kilósoknál Dunai Jázmin bizonyult jobbnak ellenfelénél.