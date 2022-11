Bronzot szerzett a PVSK két futója, Lomb Ádám és Fritz László a kiegészítő mozgásnak és erőfejlesztésnek szánt mezei futóversenyen. Előbbi a férfiak hét kilométeres távját követően lépett át harmadikként a célvonalon, Fritz a junioroknál ért el hasonlót, de az abszolút teljesítménye is megsüvegelendő, hiszen úgy is benne volt a legjobb tízben, nyolcadik lett.

– Szombathelyen, ideális mezei futó időben (9 celsius), jól előkészített egy kilométeres körökben rendezték meg az idei év utolsó rangos szabadtéri versenyét – értékelt Freier Balázs, a PVSK atlétika szakosztályának vezetője a klub honlapjának. – A felnőtt férfiak hét kilométeres távján Lomb Ádám a harmadik helyen ért a célba. Ádámnak a mezei futás kiegészítő mozgásnak és erőfejlesztésnek szántuk, hiszen ő a hosszabb távokra készül. Tavaly még csak a mezőny hetedik-nyolcadik helyén találtuk, míg idén már a kétszer harmadik és egyszer a negyedik helyen végzett. Ezek a helyezések egyértelműen igazolják a fejlődését. Nagyon jól futott a felnőttekkel együtt rajtoló Fritz László is, aki juniorként az abszolút nyolcadik, míg a saját korosztályában ő is a harmadik helyen ért a célba. László térdsérülése után a második mezeifutásán már közel volt az első helyezetthez is. Másik két versenytársával a tavaszi mezei OB-n a csapatgyőzelemre is esélyesek lehetnek. Futóinknak, mostantól két hónap felkészülés következik, majd január végétől kezdődik a fedettpályás szezon.