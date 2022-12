Nincs rá szerényebb kifejezés, tarolt a Pécsi Tudományegyetem „Az év egyetemi sportolója” gáláján: az átadott 154 díj harmadát, szám szerint 31-et a PTE hallgatói érdemeltek ki. A Magyar Egyetemi–Főiskolai Sportszövetség (MEFS) immár negyven sportágra rúgó éves versengésén a legtöbb szerzett ponttal összetettben is a patinás intézmény hallgatói bizonyultak a legeredményesebbnek.

– Nagy büszkeség ez a számunkra, hiszen igen nívós mezőnyben végeztünk az első helyen. A PTE számára kiemelt stratégiai cél a sport támogatása, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése, és örömmel tölt el, hogy mindez az eredményekben is megmutatkozik. Büszke vagyok hallgatóinkra! – hangsúlyozta a rangos díj átvételekor Miseta Attila rektor.

És amint a kiváló eredmények hátterébe a PTE sport­életét immár 2013 óta magas fokon szervező egyetemi sportiroda vezetője, Hári József lapunkat beavatta, náluk az egyes sportágak részben a PEAC szakosztályaihoz, részben egyes karok elkötelezett oktatóihoz, vagy magához a sportiroda lelkes munkatársaihoz kötődnek – e kapcsolódás adja a biztos alapot a hosszú távon is eredményt ígérő munkához.

A pécsiek hagyományosan asztaliteniszben, dzsúdóban, vívásban, futsalban és birkózásban jeleskednek, míg az idén új trónfosztóként a cheer­laderek is saját sportáguk csúcsára értek.

Ahogyan a sportvezető további különlegességként említi, a PTE-PEAC úttörőkként önálló egyetemi parasportszakosztályt is működtet, amelynek munkájában a csörgőlabda, a bocsa, a kerekesszékes kosárlabda és a vakteke művelői is kiteljesedhetnek.

A PTE-nél külön figyelemmel igyekeznek szembemenni azzal a szomorú jelenséggel is, hogy a középiskola befejezésével az addig sportoló gyerekek csaknem fele a testmozgásnak is búcsút int. Ennek jegyében a város széles sportpalettájáról ugyancsak egyedi (és Martinek János nevét viselő) sportösztöndíjjal is csábítják leendő hallgatóikat, amely a jó tanulmányi eredménnyel párosítva akár havi több százezres támogatást is jelenthet a legkiemelkedőbbeknek.

A PTE hallgatói az idén a nemzetközi porondon is kiemelkedően szerepeltek. Az Európai Egyetemi Játékokon férfiasztalitenisz-párosban második lett Kovács Sebestyén és Molnár Dávid, csapatban kettejüket kiegészítve a harmadik Bognár Bence és Mihalovity Dominik, dzsúdóban pedig ugyancsak bronz­érmes Varga Brigitta Tímea és Molnár Fatime.

A Küzdősportok Egyetemi Világkupáján Dollák Tamara állhatott a dobogó második, az Uszonyos Egyetemi Világkupán pedig Semostyén Róbert a harmadik fokára.

Legmagasabbra a felnőtt-vb-ken jutott a PTE: a sárkányhajósok klubvilágbajnokságán 21 fős csapata szerezte meg a győzelmet, a paraúszó-vb-n pedig Konkoly Zsófia nem talált legyőzőre.