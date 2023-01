A magyar versenyző 106 futamon indult el, amivel a 3. volt a mezőnyben, s holtversenyben a 2. legtöbb győzelmet gyűjtötte be, nyolcat. Az időmérők igazi királya volt, senki nem nyert annyiszor mint ő, nyolcszor szerezte meg a legjobb rajthelyet. A leggyorsabb köröket is hasonlóan gyűjtögette, abból is nyolc lett az övé, amivel negyedik a ranglistán. Ebben a négy évben pedig 1078 begyűjtött pontjával épp csak a második helyre szorult. Ez idő alatt 91 kört töltött az élen, ez a 8. legjobb mutató a négy szezon során.

Michelisz Norbert egyszer asztaliteniszben is megvillantotta nem hétköznapi tudását - a Dunántúli Napló újságíróival csapott össze. Az erről készült videó most megmutatjuk.