Ahogy azt a szezon alatt megszokhattuk, Jovan Gorec már sokszor képes volt felrázni együttesét az első játékrészt követően, de ezt a feladatot Djokics Zseljko most jobban végezte. Bátor, agresszív játékot kért csapatától, akik önbizalommal telve szórták a hárompontosokat. A szerb tréner alig három perc után már időt is kért, de a higgadt, pontos megoldások elmaradtak. Na meg a védekezés is hagyott némi kivetnivalót maga után. Ezzel szemben viszont Goree gyakorlatilag mindenhova odaért, így a vendégcsapat várhatta kedvezőbb helyzetből az utolsó etapot.

A negyedik negyedben Wentzel Nóra és Kiss Virág szárnyalása reményt adott a hazai publikumnak, a drukkerek ezt megszolgálva pedig hatodik emberként kiegészülve támogatták a nagyot küzdő pécsi együttest.

A bravúr ugyan elmaradt, de van mibe kapaszkodni a folytatást illetően.

Túl sok idő nincs a regenerálódásra, pénteken már következik a párharc második mérkőzése Szekszárdon, ugyancsak 18 órától, ahol győzni kell az életben maradásért. Ráadásul egy siker esetén még harmadik alkalommal is egymásnak feszülnek a csapatok.

NKA Universitas PEAC–Atomerőmű KSC Szekszárd 64–69 (18–13, 16–22, 13–20, 17–14)

Tippmix Női Kosárlabda NB I., play-off, negyeddöntő, első mérkőzés. Pécs. 1000 néző. Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya. Vezette: Tóth C., Tőzsér, Nagy V. NKA Universitas PEAC: Katanics 4, Simon Zs. 5, Gwathmey 10, Callhoun 9/3, KISS V. 17 Cserék: WENTZEL 16/12, Szücs R. 3, Sanchez. Vezetőedző: Jovan Gorec. Atomerőmű KSC Szekszárd: Studer 7, Dudasová 7/3, WALLACE 25/12, Mányoky 2, GOREE 18/3. Cserék: Miklós M. 2, Krnjics 8, Boros J. Vezetőedző: Djokics Zseljko.