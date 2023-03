Ritka alkalom, amikor a kitüntetett és a díjátadó is jubileumát üli: 2023-ban megalapítása 20. évfordulóján az éppen 100 esztendős PTE-PEAC vehette át a Tüke Alapítványtól a legkiemelkedőbb civil szervezetnek járó kitüntetést. Ahogyan Ács Pongrác professzor, a klub elnöke az elismerés kapcsán fogalmazott, szerencsések, hogy éppen ők vehették át, ám ezt azoknak az előrelátó egyetemi vezetőknek köszönhetik, akik már egy évszázada a zászlajukra tűzték az intézmény dolgozóinak és hallgatóinak magas színvonalú sportolását támogató missziót. – Nem sok ilyen állandó értéket tisztelhetünk városunkban, de a PEAC, mint az egyetemi testkultúra megtestesítője, úgy hiszem, szorosan hozzátartozik a tükeséghez is – méltatta a közös értéket a PTE ETK dékánja.

Ezzel szinte egybecseng a díj indoklása is, amelyben az Alapítvány azért fejezi ki köszönetét, mert „...a város egyik legrégebbi sportegyesületében a megalakulás óta elkötelezetten tevékenykedő sportvezetők és sportolók a nehéz történelmi és gazdasági időszakokban is képesek voltak a sportkör működését színvonalasan ellátni. Fontosnak tartjuk, hogy kialakították és működtették a tanulás, a tudás és a sport által kialakított szellemiséget, erősítve a PEAC társadalmi szerepének pécsi elfogadtatását. Helyi, országos és nemzetközi eredményeik, az így elért hírnév, városunk polgárainak megbecsülését is jelenti”.

A sportok királynőjére alapozva indult útjára

Amint arra neve is utal, a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub 1923-ban, szinte azonnal a Pozsonyból ide költöző Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem működésének megkezdése után, a sportok királynőjére alapozva indult útjára. Természetesen nem egyetlen sportággal, sőt, egyre-másra alakultak újabb szakosztályai – hogy aztán többszörös szervezeti és névváltozást (az ötvenes években Haladás, a hetvenesekben Universitas PEAC) is megérve ma 13 sportágban, ezernél több sportolójával szolgálja a legkisebbektől az egyetemistákon át a veteránok sportolását is.

Lesz mit ünnepelniük a centenáriumi évben

Ahogyan a múltból immár az idei centenáriumra kanyarodva Ács Pongrác és Hoffbauer Márk ügyvezető előrevetíti, valóban lesz mit ünnepelniük. Ez a leglátványosabban két vadonatúj sportlétesítményben ölt majd testet: a Stadion utcai korábbi PMFC-pálya déli bejárata mellett egy csaknem teljesen, illetve egy szerkezetkész épület magasodik. Előbbi, a tornászok korábbi otthona egy hónap múlva ezüst-kék burkolat mögé bújó, modern birkózócsarnokként szolgálja majd e szakosztály száz ifjú sportolóját. A régi parkoló helyén már a leendő kézilabdacsarnok betonpillérei nőnek ki a földből, hogy ősztől akár 300 fő előtt fogadhassák kézilabdacsapataikat.

A centenárium fő eseményeként szeptemberben a Széchenyi téren amolyan sportágválasztó-bemutatón áll ki a teljes klub a közönség elé. Ám emellett is számos eseménnyel, közte Pécs–Eszék futó- és kerékpárversennyel, kiemelkedő sportági tornákkal; no és egy sor belső, csak a szakosztályokat megmozgató programmal ünnepelnek.

Várják a díjra az ajánlásokat

A jubileum alkalmából egy új, csak az idén átadható kitüntetéssel honorálják a klubért legtöbbet tevőket. A centenáriumi díjat arany, ezüst és bronz fokozatban kaphatja meg az a sportvezető, edző vagy munkatárs, aki legalább 25, 10 vagy 5 éve segíti az egyesületet, illetve a világversenyeken jelentős eredményt elérő sportoló. A felhívás szerint a PEAC március 15-éig várja tagságától a jelöléseket.