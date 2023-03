Az MLSZ Baranyai Megyei Igazgatósága (MLSZ BMI) jó hírrel szolgált, ugyanis mint kiderült, huszonnégy fő tett sikeres alapfokú játékvezetői vizsgát Pécsen.

A képzés során a hallgatók részletes oktatásban vettek részt a labdarúgás elméleti szabályait illetően, a megszerzett tudást pedig a gyakorlatba is átültették. Ráadásul a sikeres vizsga után a frissen végzettek be is kapcsolódnak a megyei játékvezetés életébe.

Az MLSZ BMI az új sípmesterek jelentkezését évek óta több módon is támogatja, megszólítva nemcsak a játékvezetőket, hanem az egyesületeket is, mivel országos szinten megfigyelhető, hogy a labdarúgó-játékvezetők száma folyamatosan csökken.

2023-ban játékvezetői tanfolyamot végzett hallgatók Baranyában: Barna Kornél Benedek, Bartalovics Bea, Bene László, Csibi Katalin, Fekete Marcell, Gál Karolina, Ignácz Olivér, Káplán Domonkos, Keitz Márton, Körösztös Áron Vince, Laki Csanád, Laki Menyhért, Lőrincz Péter, Mészáros Áron, Oletics Zoltán, Pál József, Papp Gábor, Periskics László, Sátori Sebestyén Örs, Szemesi Szilárd, Sztojka Alex, Tevesz Roland, Tillai Máté, Vígh Bendegúz Balázs.