Április 29., szombat, 11.00

PTE PEAC II.–Szederkény

A hosszú hétvégére bizonyára már sok embernek megvan a terve, de a sorsolásnak köszönhetően szombat délelőtt is rendeznek egy meccset, ami igencsak izgalmasnak ígérkezik. Két közel hasonló erősségű együttes mérheti össze tudását, de reálisan nézve már egyikük sem fogja megváltani a világot a hátralévő időben, így nyugodtan elő lehet rukkolni egy bátor játékkal, ami sok gólt hozhat.

Molnár Gábor, a PTE PEAC II. vezetőedzője: – A tavaszi formánk eddig rendben van, viszont sajnos minket is elért egy sérüléshullám az elmúlt időszakban, ami megnehezíti a dolgunkat. Tavasszal a Szederkény remek formát mutat, nehéz összecsapásra számítok, amin szeretnénk megszerezni a három pontot.

Tomin Milán, a Szederkény vezetőedzője: – Az elmúlt két hétben mondhatni fejünkbe szállt a dicsőség. Persze öt győztes mérkőzés utáni két vereség még nem tragédia egy középcsapattól. Hozzátenném, egyik elvesztett találkozón sem érdemeltünk vereséget. Kihagytunk sok helyzetet, és nem akartunk igazán nyerni. Sérülés és sárga lapos eltiltásunk is van, szóval szükség lesz majd egy hangsúlyos összefogásra, hogy eredményesek tudjunk lenni.



Április 29., szombat, 17.00

Mohács–Pécsvárad

Ha a hétközi angol bajnokit, a Manchester City–Arsenal mérkőzést egy bajnoki döntőnek lehetett nevezni, akkor bizony a szombati játéknap legnagyobb találkozójára is igaz ez az állítás. A két bajnok­aspiráns között öt fordulóval a szezon vége előtt hat pont van, így amennyiben a listavezető győztesen hagyja el a pályát, gyakorlatilag eldől a versenyfutás. Abban biztosak vagyunk, hogy a vendégcsapat majd mindent elkövet annak érdekében, hogy a házigazdának megszakadjon a veretlen szériája, de az előjelek nem túl biztatóak. Rengeteg a sérült a pécsváradi oldalon, ráadásul amúgy is szűk a keret, na meg kettejük őszi párharcán sem teremt sok babér. Egy biztos: a Pécsváradnak fel kell vállalnia a nyílt sisakos küzdelmet, ha tovább szeretne küzdeni az aranyéremért.

FRISSÍTETT: A Pécsvárad péntek este folyamán jelezte a szövetségnek, hogy nem áll ki a Mohács ellen, így a listavezetőnek 3–0-ás győzelemmel írták jóvá a meccset.



Szentlőrinc II.–PVSK

Fiatalság, bolondság. Elnézve majd az arcokat, joggal gondolhatnak arra sokan, hogy egy ifimeccsen vannak, hiszen mindkét oldalon nagyon alacsony az átlagéletkor, de ez nem jelenti azt, hogy a merész, bátor húzások majd elmaradnak. Sőt, komoly feladata lesz a két vezetőedzőnek, hogy ne engedje el a gyeplőt, ugyanis könnyen túlpöröghetnek az ifjak. Ez valahol érthető, hiszen a pécsi oldalon egy fájó büntetőpárbajt, valamint a listavezető elleni vereséget kell megemészteni, míg a házigazda a győzelmei számát gyarapítaná tovább.



Április 30., vasárnap, 17.00

Villány–Komló

A vasárnapi játéknap legjobb mérkőzését rendezik Villányban, ahol két hasonló erősségű együttes mérheti össze erejét. Egyik brigád sincs élete formájában, de mindkét oldalon megvannak azok a spílerek, akik döntő helyzetben a különbséget jelenthetik. A házigazda a legutóbbi fölényes győzelemből táplálkozhat (0–13), míg a Komló a centerpálya-avatón szerzett örömökből építkezhet. Persze reálisan nézve még a Lovászhetény és a PVSK is odaérhet a negyedik pozícióba, de nem lenne meglepő, ha ennek a párharcnak a valamelyike végezne majd negyedikként, ehhez viszont minden pontért tűzbe kell menni.



Bóly–Lovászhetény

A vártnál nehezebben nyert a Bóly legutóbb a Siklós vendégeként, de ebben a hullámvölgyben ez a siker is aranyat ér. Igaz, most talán még nehezebb dolga lesz Keibl Ede legénységének, hiszen a Lovászhetény az idény során már bizonyította, hogy gyakorlatilag bárkinek a dolgát képes megnehezíteni. Mindenesetre a lovászhetényi klub is volt már jobb formában, így nagyon sokat fog számítani, hogy melyik csapat lesz a türelmesebb, és melyik oldalon sikerül majd több váratlant húzni.



Nagykozár–Siklós

Irigylésre méltó formában van az újonc Nagykozár, de a Siklós is kezd életre kelni, dacára annak, hogy az elmúlt öt meccsből csupán egyszer nyert Tasselmájer Adrián együttese. Csalóka lehet azt látni, hogy a siklósi brigád az elmúlt hetekben mindössze négy pontot szerzett, ugyanis közben olyan csapatok dolgát is sikerült megnehezíteni, akik papíron jóval esélyesebbnek számítottak, így bőven lehet építkezni a PTE PEAC II., illetve a Bóly elleni vereségből is. A merész húzásokra nagy szükség lesz, hiszen a Nagykozár az idei kiírásban talán nem is volt még ilyen jó formában, tehát egy lendületes, jó mérkőzésre van kilátás.



Szabadnapos lesz: Sellye, Kétújfalu.

Megye I.



1. Mohács 21 19 2 0 75–5 59 2. Pécsvárad 20 16 2 2 75–24 50 3. Bóly 20 14 3 3 51–18 45 4. Komló 21 12 3 6 58–30 39 5. Villány 19 10 5 4 50–23 35 6. PVSK 19 10 4 5 41–19 34 7. Lovászhetény 22 9 6 7 57–36 33 8. Szederkény 22 10 2 10 57–38 32 9. PTE PEAC II. 20 9 3 8 55–36 30 10. Siklós 21 4 3 14 27–65 15 11. Sellye 22 4 2 16 37–64 14 12. Szentlőrinc II. 21 4 1 16 37–67 13 13. Nagykozár 19 3 3 13 36–57 12 14. Kétújfalu 21 0 1 20 10–186 0