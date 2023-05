Mindent megtett Szrecsko Szekulovics, hogy meglepje a rivális NKA Pécs csapatát a döntő ötödik mérkőzésén, és alacsony szerkezetben, egy még nem látott kezdővel küldte fel a Pantherst a pályára. Halász, Horti és Bíró Olivér is csak a padon kapott helyet, míg Takács Dániel, Antóni és Tóth Norbert rohamozhatott a feldobástól. Beválni is látszott a váltás az első percekben, hiszen a kőkemény védekezés miatt Meleg és Djordjevics nem tudott a palánk alá bejutni, s ezúttal Kerpel-Fronius korai tripláján kívül távolról sem tüzeltek jól az akadémisták. Ezzel szemben Harlerék keze többször is elsült. Persze Ivica Mavrenski reagált a látottakra, s újra kialakult egy nagy adok kapok, amivel az első tíz perc végére két pontra fel tudott jönni a hazai együttes.

A második negyedet aztán nagyon agresszívan kezdte a Vasút, s ennek meg is lett az eredménye, elkezdett kialakulni egy kétszámjegyű különbség. Ez pedig láthatóan bosszantotta Kovács Péteréket, a bedobó is hosszabb vitába kezdett egy ítéletet követően a játékvezetőkkel, s heves gesztusokkal jelezte az ellenőr felé, hogy hibás döntés született. Scherer két hármasa nagyon kellett a hazaiaknak, hogy ne kelljen óriási hátrányból kezdeniük a nagyszünet után.

A fordulást követően láthatóan nyugodtabban játszottak Ladosék, s elkezdték ledolgozni a hátrányukat, amihez az is kellett, hogy egy-két Antóni és Harler villanást leszámítva visszaesett a vendégek dobóformája. Meg is zavarodtak ettől a PVSK játékosai, s több rossz döntést is hoztak a harmadik negyed vége felé, így pedig mindössze 4 pont maradt az előnye a záró tíz perc elejére.

Halász jó vezérhez méltóan magára vállalta, hogy újra tűzbe hozza társait, s az utolsó negyed elején 7 pontot szerzett betöréssel, támadó lepattanóval, és egy demoralizáló triplával. Djordjevicsék azonban masszívan tartották magukat, s egy időkérés után ismételten felkapaszkodtak a Panthersre, levegőhöz jutni sem hagyták ellenfelüket. Három perccel a vége előtt így ismét pattanásig feszült a húr, s a center büntetőivel egálról kezdték a csapatok a hajrát. Egy Kovács triplával, majd egy Lados ziccerrel pedig át is vette a vezetést a hazai gárda, amely utoljára a negyedik percben vezetett. Az akadémisták pedig olyan nyugodtan hozták le az utolsó perceket, mintha a legtapasztaltabb veteránokat látná a közönség a pályán. Robbanhatott is az aréna Meleg Gergő blokkja, a hazaiak bajnok sikere, s élvonalba jutásának mámorában.

NKA Pécs–PVSK-Veolia 78–72 (17–19, 17–26, 17–10, 27–17)

Férfikosárlabda-NB I. B., döntő, 5. mérkőzés. NKA Csarnok, 1200 néző. Vezette: Nagy Viktor, Makrai Márton, Lengyel Ádám József.

NKA Pécs: Kerpel-Fronius 6/6, Benke 2, Meszlényi 5, MELEG 2, DJORDJEVICS 2/3. Csere: Kovács P. 15/9, Lados 12/6, Kazy, Scherer 11/9. Vezetőedző: Ivica Mavrenski.

PVSK: Takács D. 7, Antóni 10/9, Molnár M. 2, HARLER 19/6, Tóth N. Csere: Horti 11, Bíró O. 5/3, Németh A. 9/3, Bíró L., Halász 9/3. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.