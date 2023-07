Az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2022/23-as kiírása eseménydús, izgalmas idényt hozott, de egy osztállyal lejjebb is zajlott az élet. Sőt, sokak talán úgy is gondolják, hogy sokkal kiélezettebb csatákat hozott a megye kettes pontvadászat. Vitathatatlan, hogy az aranyérmes Ócsárd valamivel később biztosította be első helyét, ráadásul nem is szakadt le annyira az ellenfelektől, mint a megye egyes bajnok Mohács.

A dobogós helyekért is nagyobb volt a küzdelem: a Himesháza az utolsó fordulóban kaparintotta meg az ezüstérmet, miután a sokáig jobb pozícióban lévő Töttös súlyos vereséget szenvedett a Pécsi Sportolda ellen (5–0), így végül a himesházi klub végzett előrébb jobb gólkülönbségnek köszönhetően. A gólvágók is magasabb lángon égtek ebben a bajnokágban, hiszen immáron ötödik alkalommal lett gólkirály a felnőttek között a 26 esztendős Novák Balázs Mihály. Ötvenöt találatával nehéz lett volna tartani a lépést, de a Beremend gólfelelőse, Dobrosi Krisztián azért sokáig ott lihegett a nyakában (39 találat).

A számok jól bizonyítják, hogy az együttesek kitettek magukért: a 26 kör alatt 707 gól esett. Igaz, ez elmaradt a tavalyi 1040-től, de akkor harminc forduló volt, plusz két gárdával több játszotta végig a szezont. A játékvezetőknek is feladták a leckét, ugyanis 720 alkalommal villant a sárga, 42-szer pedig a piros lapot kellett felmutatniuk a bíráknak.

A jövő évi idény különleges lehet, hiszen sok a visszalépő, de ez még inkább izgalmassá teheti a versenyfutást.