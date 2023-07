Mindent megtesz a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémia neveltje, James Nnaji, hogy az észak-amerikai pofi kosárlabdabajnokságban (NBA) szereplő Charlotte Hornets szakmai stábjának is bebizonyítsa, van helye az együttes rotációjában. Ugyan nem a támadó kvalitásaival nyűgözi le az elmúlt éveket már Barcelonában töltő center, de meccsről meccsre megmutatja a Summer League-ben, hogy a padról beszállva megfelelő kiegészítő ember lehet.

Ezúttal a Charlotte fiatalokból, próbázókból álló gárdája a Los Angeles Lakers hasonló alakulat ellen mérették meg magukat. Ugyan a mérkőzést könnyedén nyerték a kaliforniaiak – 93–75 lett a meccs vége – Jamesnek is jutott egy-két pozitív pillanat. Összesen 13 percet tölthetett a pályán, ez alatt egyszer próbálkozott dobással, de azt értékesítette is, illetve két büntetőjét is bedobat, de nem ebben csúcsosodtak ki igazán az erényei. Hat lepattanót gyűjtött, amire társai közül hárman voltak még képesek, de mind nagyjából játékidejének dupláját tölthette a parketten. Emellett pedig kiosztott két blokkot is miközben egyetlen személyi hibát sem ütött be a nigériai 211 centis tank. Ebből is látszik, semmilyen felesleges kockázatot nem vállal a játékában. Persze az ellenfél centerét sem volt egyszerű tartani, Colin Castleton 21 pontig, 14 lepattanóig, 3 gólpasszig és egy labdaszerzésig jutott a találkozón a Hornets magasembereivel szemben. A Charlotte esetében senki nem jutott 11 pont fölé, azt hárman érték el, s ketten pont tízet dobtak.

A másik magyar érdekeltségű kosárlabdázó, a legutóbb a Sopronban szereplő magyar válogatott Valerio-Bodon Vincent ugyan ott van a Boston Celticsszel, de nem kapott lehetőséget a Washington Wizards elleni vereség során.