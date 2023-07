Lecsapták a magaslabdákat

Eredményes szezont tudhat maga mögött a PTE-PEAC NB II.-es férfiröplabda-csapata, ugyanis Szabó Tamás legénysége kiegyensúlyozott játékának köszönhetően megnyerte az alapszakaszt, majd a rájátszásban is borsot tört az ellenfelek orra alá. Végül az ezüstérmet gyűjtötte be az együttes, de az utolsó fordulóban sikerült az, ami hosszú hónapokon át nem: legyőzni a Kecskemétet, akik aranyéremmel büszkélkedhetnek.

A PTE-PEAC női röplabdacsapatának tagjaiban kettős érzések uralkodhatnak, ugyanis az alapszakaszban ötödikként zárt a gárda, így egyetlen ponttal lemaradt a felsőházi-rájátszásról. Mindenesetre Horváth Alexandra képes volt felrázni alakulatát a csalódottságot követően is. Öt párharcot vívott az alsóházban a pécsi klub, ráadásul a SZoESE elleni izgalmas ütközetet leszámítva (3:2) minden meccsen könnyedén győzött.

A két csapat eredményeit látva tehát elégedett lehet a vezetőség, a következő idényben is ütőképes együttesekre lehet majd számítani.