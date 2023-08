Remekül szerepelt az Egyetemi Világjátékokon a PTE-PEAC asztaliteniszezője, Kovács Sebestyén, azonban a 32 között számára is véget ért a megmérettetés, így már nem maradt magyar talpon.

A 16 közé jutásért a hazaiak egyik kedvence, a kínai Kvan Ho volt az ellenfele. Már az első játszmában is látszott, hogy borzasztó nehéz dolga lesz a pécsiek játékosának, de 10–7 után még közel tudott lépni az egyenlítéshez, az viszont már nem jött össze.

A következőben is végig űzte ellenfelét, sőt, 10–8-ra is vezetett, azonban 11–11 után a kínai rivális két pontot is szerzett, így nagy előnyre szert téve az összesítésben. A harmadik játsz­mában szinte ismétlődött a forgatókönyv, s újabb sikert ért el Kvan.

A negyedik és ötödik játszmában felállt Kovács, s mindkettőt 12–10-re hozva felélesztette a reményt, hogy ott lehet a következő fordulóban. Azonban ez a két bravúr sokat kivett belőle, s Kvan Ho a 6. játszmában lezárta a mérkőzést.

Eredmény: Kovács–Kvan (kínai) 2:4 (9-11, 11-13, 11-13, 12-10, 12-10, 8-11). K. B.