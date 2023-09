Ismételten jó mérkőzéseket hozott az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság hétvégi fordulója, ráadásul több csapatnak is emlékezetes marad ez a negyedik forduló.

Biztosan jó szívvel emlékszik majd vissza erre a körre a Komló, ugyanis egy ötgólos őrületen, a kilencvenegyedik percben szerezte meg idénybéli első győzelmét az együttes. Természetesen ezúttal is oroszlánrészt vállalt a szereplésben Városi Viktor, aki a legvégén mattolt, ez pedig már az idei ötödik bajnoki találata volt. Csapattársai közül többen is remekeltek, de Szücs Bálint és Jégl Kristóf volt még az, akik szereplésüknek köszönhetően bekerültek a legjobbak közé.

A Lovászhetény-Pécsvárad KFT szurkolói csalódottak lehetnek a hétvégi meccs miatt, hiszen papíron hozni kellett volna a három pontot, de az új trénerrel, Takács Lajossal harcba szálló Nagykozár megrángatta az oroszlán bajszát, sőt, Babai hajrában szerzett góljával pontot is sikerült menteni. Mindenesetre hazai oldalon kiválóan játszott Fiáth Péter János is, így az eredménytől függetlenül őt is dicséret illeti.

Siklóson nagy taktikai csatára lehetett számítani, de a házigazda csupán fél óráig tartotta magát, aztán kinyílt a pécsi gólzsák. Miltner Szabolcs mesterhármast jegyzett, így az ő helye egy percig sem volt kérdéses, de Dankó Bálint és Ikladi Gábor Márk is kitűnt a mezőnyből. Győri Márknak hála pedig nem is kapott gólt Molnár Gábor legénysége.

A bajnokaspiráns Villány szebb játékkal is előrukkolt már, de megbocsátható ez a szereplés most, hiszen a három pontot sikerült begyűjteni. Előbb Gellén Dávid, majd az utolsó pillanatokban Wiesner Szabolcs volt eredményes.