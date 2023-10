Október 28., szombat, 14.00

Komló– PTE PEAC II.

Izgalmasnak ígérkező rangadót rendeznek a Komlói Bányász Stadionban, ugyanis a PTE PEAC II. kísérli meg elvinni a pontokat. A pécsi alakulat elég hullámzó teljesítményt nyújt, bár ha azt nézzük, hogy a három vereséget csak a dobogósok ellen jegyezte Molnár Gábor legénysége, akkor azért az kijelenthető, hogy ennek a párharcnak is inkább a PEAC második számú csapata az esélyesebb. Igaz, a két klub között mindössze két pont van, na meg a házigazda több gólt is szerzett, de hátul sokkal megbízhatóbb a pécsi klub. Persze a hazai pálya előnyében mindig lehet bízni, és az vitathatatlan, hogy a Komlónál nem nagyon van erősebb alakulat a pontrúgásokat tekintve, így bármi megtörténhet.

Siklós– Lovászhetény-Pécsvárad

Sokan várják a Lovászhetény-Pécsvárad siklósi ven­dégjátékát, de talán senki nem lehet olyan izgatott, mint Bíró Ferenc, aki az idei évben a Siklós vezetőedzője, az elmúlt idényben pedig még a Lovászhetény nyerő húzásaiért felelt. A sérüléshullám mindkét csapatot elérte, a vendégcsapatnál a létszám­probléma is komoly hátráltató tényező, így nem is csoda, hogy az előző körben a tehetséges hálóőr, Matesz Kornél támadóként szerepelt, ezúttal pedig az elnök feladata lehet a gólszerzés. Így tehát ha a siklósi spílerek elhiszik, hogy képesek legyűrni a bajnokaspiránst, akkor az együttes könnyen megszerezheti szezonbéli negyedik győzelmét.

Bíró Ferenc, a Siklós vezetőedzője: – Nálunk nincs kolbászból a kerítés, mint egyes csapatoknál, viszont van egy sikerre éhes, dolgozni akaró társaság. Tudom, hogy milyen játékerőt képvisel a hétvégi ellenfelünk, de nem esünk hasra tőlük. Remélem, hogy tanultunk az első mérkőzés hibáiból, és nem követjük el ismét azokat a hibákat pontrúgásoknál. Optimista vagyok, mivel az utolsó négy összecsapásunkon mindössze két gólt kaptunk. Sajnos vannak sérültjeink, de remélem, hogy akik pályára lépnek, azok átérzik a bajnoki fontosságát.

Varga László, a Lovászhetény-Pécsvárad KFT. vezetőedzője: – A szerdai edzésen hét mezőnyjátékosunk és egy kapusunk tudott részt venni az edzésen, aki a hétvégén még csatár volt. Nagyon bízom benne, hogy a hétvégi találkozón megleszünk tizenegyen, de azok után, ahogy Komlón nyerni tudtunk, – huszonötödik perctől sérült kapussal, center belső védővel, kapus centerrel – számunkra nincs lehetetlen, így egy jó mérkőzést és győzelmet várok!

PVSK– Nagykozár

A sereghajtó pécsi brigád tagjai nem találják a góllövő cipőjüket, így még mindig pont nélkül áll Schneider Gábor alakulata. A Nagykozár sem repeshet az örömtől, pláne úgy, hogy mióta a szezon közben Takács Lajos átvette a csapatot, azóta egy pontot sikerült szerezni. Így tehát két olyan együttes mérkőzhet meg egymással, amely már jó ideje ki van éhezve a sikerre, de a megfelelő receptet még nem találták meg. Persze az elmúlt meccseket látva a PVSK képes volt dominálni olyan csapatok ellen, amelyek az élmezőnybe tartoznak, így ha sikerülne a kapu előtt élesebbnek lenni, akkor akár egy gólfesztivált is láthatnak a kilátogató szurkolók, ugyanis a Nagykozár még nem igazán állt össze.

Október 29., vasárnap, 14.00

Villány– Bóly

A listavezető és veretlen Villány két fordulatos meccset tudhat maga mögött, ráadásul nincs is ideje szusszanni egyet Kósa Zoltán alakulatának, ugyanis a vasárnapi játéknapon már a tavalyi bronzérmes Bóly ellen kell bizonyítani hazai terepen. A bólyi klub ott liheg az éllovasok nyakában, kellemes előnnyel a PTE PEAC III. előtt, így Horváth Dávid Csaba az eddigi teljesítményt látva összességében elégedett lehet fiaival. Persze van ok a revansra, így vélhetően túlságosan nem is kell feltüzelni a spílereket, hiszen pontosan emlékeznek, hogy mi történt szeptemberben, a pontvadászat harmadik fordulójában. Akkor az éllovas már az első játékrészben kétgólos előnybe került köszönhetően Csernyánszky Olivér és Wiesner Szabolcs találatainak, majd az ötvenhatodik percben Gellén Dávid állította be a végeredményt. Mindenesetre ez már a múlt, a Bóly azóta elkapta a fonalat, de az is tagadhatatlan, hogy a Villány is erősebb lett.