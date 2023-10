Hosszú idő telt el mióta a PMFC győzelemmel tudta megörvendeztetni szurkolóit, de most két hetet szabadon dolgozhatott a megbízott edző, Németh Zsolt kezei között a gárda, mielőtt megpróbálná a Budapest Honvéd ellen itthon tartani a három pontot. Persze az együttes rajongói erre mondhatnák, hogy ezt az időt egy új vezetőedző is felhasználhatta volna, ha Weitner Ádám menesztését követően gyorsan dűlőre jutnak valakivel, vagy esetleg már lett volna egy konkrét jelöltje a vezetésnek, akivel megállapodás közelében vannak, de most a játékosoknak és a trénernek ebből a helyzetből kell kihoznia a legjobbat.

Annak ellenére azonban, hogy a Kispest kispadján nem volt változás a nyár óta, a fővárosiak életében sincs sok stabilitás, hiszen elég hektikusan szerepelnek. Minden győzelemre jut egy vereség is, s egy híján ugyanez a helyzet a döntetlenekkel is. A pécsiek most megelőzhetnék a riválist, ha sikerülne nyerni, és a Honvéd védelme sem épp a legbiztosabb lábakon áll. Már 14 alkalommal kapitulált.

Eközben a Kozármislenynek az utolsó előtti Ajkánál kellene folytatnia jó formáját. A Pécs is emlékezetes meccset játszott a zöldeknél, ugyanakkor a kék-fehéreknek már egy egészen más kihívással kell majd szembe nézniük, hiszen már Schindler Szabolcs vezeti csatába a vendéglátót. Ez a váltás pedig egészen biztosan nagy változást hozhat majd a gárda játékába, ha mást nem, nem fognak 20-25 méterről öngólt lőni a házigazda védői, vagy gólpasszt adni Kirchneréknek.

A vasárnapi program: BVSC-Zugló–Siófok, Gyirmót–Csákvár, Kazincbarcika–Tiszakécske, Mosonmagyaróvár–Szombathely, Budafok–Soroksár (13.00), PMFC–Budapest Honvéd, Ajka–Kozármisleny, Vasas–Nyíregyháza, Szeged–Győr (17.00).