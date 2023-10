Egy egészen őrült mérkőzésen aratott győzelmet a PMFC U15-ös leány labdarúgócsapata a Kocsis Sándor Sportközpontban.

Az első játékrész huszonhatodik percében a fővárosi együttes kiválósága, Szántó Hédi volt eredményes Demeter Regina passzát követően. A fordulást követően ismét mattolt a házigazda Mizsei Laura révén. Ekkor sem dőlt kardjába a pécsi csapat, sőt, mintha szárnyra kapott volna a PMFC. Tizenöt perc alatt háromszor is mattolt a baranyai brigád, így végül sikerült fordítani, és egy hatalmas skalpot szerezni, hiszen a Ferencvárosi Torna Club mindenkori U15-ös csapata legutóbb még 2021 márciusában kapott ki a Puskás Akadémia ellen.

FTC-Telekom – PMFC 2-3 (1-0)

Leány Országos bajnokság, U15, 7. forduló. FTC-Telekom: Kuzma Liliána, Barkász Hanna Jázmin, Szécsi Szabrina Míra, Szántó Hédi, Gál Regina, Hornyák Bodza, Mizsei Laura, Jarkovszky Laura, Megyesi Lili, Rajna Virág, Demeter Regina Eszter. Cserék: Temesi-Karóczkai Jázmin, Banner Boróka Luca, Szabó Nóra Éva, Végh Bernadett. Vezetőedző: Szanyi Mária. PMFC: Hollósi – Varró, Kiss, Szabó R., Horváth – Hajdu,Szabó L. – Troll, Tóth, Sörös. Cserék: Anderle, Fuchs, Péter. Vezetőedző: Sergiu Bolboaca.

Gólszerzők: Szántó (26.), Mizsei (43.), illetve Hajdu B. (55.), Sörös (58.), Tóth Z. (70.).

Szanyi Mária, az FTC U15-ös csapatának vezetőedzője: - Az első mondat természetesen a gratulációé: szívből gratulálok pécsi barátainknak. Évek óta látjuk, hogy kiváló munkát végeznek. Vezettünk. Azt játszottuk, amit most tudunk. Sok lehetőséget eltékozoltunk. Les gólt rúgtunk, eltaláltuk a kapufát, jó néhány szabadrúgást és szögletet értékesítenünk kellett volna, ám a Pécs négy lehetőségéből hármat gólra váltott. Ezzel együtt is szeretnék gratulálni minden gyereknek és felnőttnek, aki részese volt az elmúlt 58 mérkőzésnek. A Ferencvárosi Torna Club mindenkori U15-ös csapata 4640 perc után veszített bajnoki mérkőzést. Tanulunk ebből is. Talán többet is, mint egy győzelemből. Innentől a következő feladatra koncentrálunk.

Sergiu Bolboaca, a PMFC U15-ös csapatának vezetőedzője: – Igazi rangadó elé néztünk, a két csapat nagyon jó kapcsolatot ápol, így minden adott volt egy jó mérkőzéshez, ami meg is történt. A rendkívül tehetséges játékosokból álló FTC 2-0 ra is vezetett ellenünk, de végig azt láttam a lányokon, hogy ők most ezt a meccset nagyok megszeretnék nyerni, így óriási munkával és akarattal, csúszva-mászva, óriási gólokat szerezve megtudtuk fordítani a mérkőzést. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert hétről hétre nagy elánnal dolgoznak, ezen a héten pedig ezt maguktól megduplázták, hogy sikeresek legyenek. A fejlődés szempontjából mindkét csapatnak nagyon hasznos meccs volt, gratulálunk a Fradinak is. Tavasszal várjuk őket sok szeretettel és köszönjük a vendéglátást!