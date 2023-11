Talán már nincs senki az országban, aki ne találkozott volna valamilyen úton-módon a legnépszerűbb hazai labdarúgással foglalkozó oldallal, a Trollfocival, amely a magyar, esetenként nemzetközi futball kapcsán közöl humoros képeket és egyéb tartalmakat a közösségi médiában.

Örülhetnek a baranyai labdarúgás szerelmesei is, ugyanis mint kiderült, a népszerű csapat az őszi túrája során Villányba is ellátogat, méghozzá november 12-én, mikoris a Nagykozár lesz az ellenfél. Kósa Zoltán legénysége vezeti az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokságot. Ráadásul most igencsak sikerre éhes a brigád, ugyanis nagy meglepetésre a legutóbbi körben kikapott a sereghajtó PVSK vendégeként. Így tehát az sem kizárt, hogy egy közönségszórakoztató találkozót láthatnak majd a kilátogató szurkolók.

Mindenesetre a vendégek érkezésével a jó hangulat garantált, így érdemes lesz feljegyezni a dátumot a naptárakba, független attól, hogy az időjárás-előrejelzés nem túl biztató.