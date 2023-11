Az idény egyik legnehezebb mérkőzése vár a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapatára, hiszen a bronzért egyértelműen újra bejelentkező bányászrivális, a Tatabánya érkezik az NB I. 9. fordulójában szombaton 18 órára az Eszperantó térre.

Ugyan tavaly hazai pályán Jerkovicsék négy góllal felülmúlták a riválist, idén ismét délibábnak tűnik ez a lehetőség. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne tennének meg mindent ismét a sikerért. Azonban a csapatnak azzal is meg kell birkóznia, hogy a hosszú időre kidőlő Aleksza Veszelinoics helyére érkező Ács Péter, hogyan integrálódik be az első bevetésén a csapat játékába. Biztosak csak abban lehetünk, hogy ez a találkozó a pályán és azon kívül is parázs összecsapást hoz majd.

Aki élőben nem tudja követni a mérkőzést, az az „M4 Sport Kézi élő” elnevezésű YouTube csatornán keresztül megtekintheti.

Az állás (14 csapat): 1. Telekom Veszprém (9 mérkőzés) 18 pont, 2. Szeged (8 m.) 16, 3. Tatabánya (8 m.) 12... 12. Carbonex-Komló (8 m.) 4.