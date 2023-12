Egy ökölvívó szupersztár előtt mutathatta meg a PVSK sportolója, Hoffmann Réka, hogy milyen kiválóan űzi a sportágat a 100. Papp László Országos Ökölvívó Magyar Bajnokságon, hiszen az esemény díszvendége Roy Jones Jr. volt, aki korábban több súlycsoportban is felért a csúcsra.

Hoffmann a +81 kilogrammos súlycsoportban mérette meg magát az ob-n. A négy közé jutásért már az első menetben megadásra kényszerítette ellenfelét, majd a következő körben is hasonlóképpen tett. Döntő fölénye miatt csak az első menetig jutottak ellene a riválisok. A fináléban aztán a KBK bunyósával, Szira Zsófiával öklözött, de ott is nagy fölényben volt, s simán húzta be a magyar bajnoki címet.

– Rosszabbnak gondoltam a mérkőzés kimenetelét, de az 5-0 arány önmagáért beszél, nagyon jól esett – értékelt a Vasút felületein a sportoló a döntő után. – Kiváló ellenfelem volt Szira Zsófia, a 2023-as szupernehézsúlyú ifjúsági Európa-bajnok személyében. Remek volt az is, hogy a háromszor három perces meneteken most végig tudtunk menni. Furcsa érzés is volt, hiszen a döntőben több időt töltöttem a ringben, mint ebben az évben a többi találkozón összesen. Végre felmérhettem, hogy teljes mérkőzésen, egy kiváló ellenfél ellen miként tudom lehozni a mérkőzést.

Eredmény (+81 kilogramm): Hoffmann Réka (PVSK)-Szira Zsófia (KBK) 5–0.