Ami a tudósításokból kimaradt, de egyértelműen kihagyhatatlan - galéria

A most búcsúzó esztendő baranyai sportélete nemcsak szép eredményeket, hanem érdekes, sokszor vicces pillanatokat is hozott a sportolók és a drukkerek számára is egyaránt.

Legyen a sportág kosárlabda, labdarúgás, legyenek a képen semmitől vissza nem riadó szurkolók, ikonikus sportvezetők, példaképek, vagy akár egy rosszul sikerült szerelés, mindenképpen érdemes végignézni a galériát, és felidézni az érdekes pillanatokat.

Az év kihagyhatatlan sport pillanatai Fotók: Laufer L. és Löffler P.

