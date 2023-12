Nem tétlenkedtek a HR-Rent Kozármisleny elöljárói a karácsonyt megelőző napokban sem, s így december 23-án bejelenthették azt a hírt, ami sok szurkoló arcára csalt mosolyt az ünnep alatt: két kulcsember, köztük az NB II. gólkirályjelöltje is marad az egyesület kötelékében. Név szerint Kirchner Krisztián és Turi Tamás szignózták az új szerződésüket, amely 2025. június 30-ig szól a klub tájékoztatása szerint.

A kék-fehéreket hosszú évek óta szolgáló két labdarúgó ebben az idényben is bizonyította kiváló kvalitásait az egész országot megdöbbentő remek széria alatt. Kirchner nem csak tizenegy góljával lendítette előre a csapat szekerét, de háromszor társait is kiszolgálta, így az együttesnél a kanadai táblázatot is vezeti Vajda Roland előtt.

Turinak sem kell szégyenkeznie ezen a téren, hiszen szélső védőként már ő is kettő, igen fontos találatnál tart három gólpassza mellett, s természetesen mindezt fontos belépőkkel, szerelésekkel is megfejelte a pálya másik oldalán.

Persze változások is lesznek a klub életében télen. Azt már korábban bejelentette az együttes, hogy Barkóczi Benedek visszatér az MTK-hoz, Megyeri Gábor pedig a Kazincbarcikához, valamint a nyáron visszatérő Nagy Krisztián szabadon igazolhatóvá vált. Barkóczi összesen négyszer kapott lehetőséget, háromszor kezdőként, Megyeri egyetlen kupatalálkozón játszott, míg Nagy két bajnokin kezdett.