– Nagyon elégedett vagyok, hiszen Réka az elmúlt három évben az ukrán hölgy ellen háromszor is küzdött, és most volt a legjobb mérkőzése – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Alvics. – Óriási meccs volt, nagy küzdelem, igazi szoros csata. Végigment a három menet, amit erővel is bírt Réka, és a megosztott pontozás is jelzi, hogy az előző mérkőzésekhez képest sokat fejlődött, még azt is mondom, talán meg is nyerhette volna a találkozót, de nagyon szép eredmény az ezüstérem is.