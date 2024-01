Több szempontból is izgatottan várhatják az elkövetkező időszakot az NB III.-as futball rajongói.

Egyfelől január közepén kezdik a felkészülésüket a tavaszra az együttesek, s minden bizonnyal lesznek változások a Szentlőrincnél, a PTE PEAC-nál és a Mohácsnál is. Így érdemes lesz követni a klubok kapcsán felmerülő híreket. Ez viszont csak rövid távon okozhat örömöt vagy bánatot.

Az igazi érdekességeket maga a bajnokság szolgáltathatja, hiszen a tabella mindkét végén van helyi együttes. A Szentlőrinc dupla vagy semmit játszik az Iváncsával. A veretlen piros-feketék számára az őszt követően már a második hely elérése is csalódás lenne az év végén, még ha egy hasonlóan erős csapattal szemben is maradnának alul. Pichler Gábor legénysége mindenképpen ki akarja harcolni az NB II.-es tagságot, s erre jó esélyük is van, ha ilyen stabilak maradnak, mint az ősszel, s újra legyőzik a riválisokat. Mint ismert, csak a PEAC, a Ferencváros II., a Dunaújváros és a Kaposvár tudott egy-egy pontot lopni Rétyiéktől.

A másik oldalon a PEAC számára lesz igazán forró a talaj. Kardos Ernő együttese csak egy ponttal előzi meg a két utolsót, a Dunaújvárost és a Szekszárdot, s a veszélyzónában van. Nekik nem fog már beleférni több hiba, főleg a hasonló helyzetben lévő együttesek ellen. Azt viszont nem szabad elfeledni, hogy a 7. Paks II. sincs beérhetetlen távolságra. Mindössze 7 egységgel gyűjtöttek többet a tolnaiak.

Persze a mohácsiak tavasza sem fog unalomba fulladni. Péter József együttese öt győzelemmel, két döntetlennel és 10 vereséggel zárt a téli pihenő előtt, ami újoncként nem rossz eredmény. Erre kell majd még egy lapáttal rátennie Izsákéknak, hogy a következő idényre is megőrizzék harmadosztályú tagságukat. Ugyan egyelőre nem annyira nehéz a helyzetük, mint a pécsi riválisnak, de az őszt záró négy vereséget követően jó formában kell megérkezniük a tavaszra, hogy minél gyorsabban lekerüljön vállukról a nyomás.