– Milyen célt tűztek ki maguk elé a szezont megelőzően?

– A tavalyi évben megszerzett bajnoki-cím, valamint a MOL Magyar Kupa főtáblára kerülés után úgy mentünk neki az idei idénynek, hogy szeretnénk minél jobban szerepelni, de igazából konkrét célkitűzés ezúttal nem volt.

– Erős mezőny gyűlt össze. Ön szerint ez az elmúlt évek legerősebb pontvadászata?

– Kétségtelen, hogy érdekes a 2023/24-es Autó City Volkswagen Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Az elmúlt szezonokat tekintve sokkal kiegyensúlyozottabb most a mezőny, ez nem vitás, sőt, talán ki is lehet jelenteni, hogy erősebb is.

– Mennyire elégedett az együttes őszi teljesítményével?

– Döcögősen indultunk, a szezon elején sajnos beragadtunk a rajtnál. Négy meccs alatt három pontot gyűjtöttünk, tehát finoman szólva sem volt álomszerű a kezdés, de úgy gondolom, hogy az idő haladtával sikerült rendet rakni a fejekben. Sajnos mentálisan is voltak problémák, plusz minden labdarúgócsapat általában a címvédőt szeretné a leginkább elkapni, így nem voltunk/vagyunk könnyű helyzetben.

– Nagy játékosmozgás várható a klub háza táján?

– A téli időszakban sosem egyszerű igazolni, de biztosíthatok mindenkit, hogy egy-két fiatal labdarúgó érkezni fog még a tavaszi idényig. Távozó egyelőre nincs, de a pontvadászat folytatásáig még sok víz lefolyik a Dunán.

– Milyen tavaszi szerepléssel és végső helyezéssel lenne elégedett?

– Jelenleg az ötödik helyen vagyunk, tehát azt mondhatom, hogy a bajnokságban egy dobogós helyezéssel mindenképp elégedett lennék. A Baranya Vármegyei Kupában a 2022/23-as kiírásban finálét játszhattunk, egy igencsak eredményes menetelést tudhattunk magunk mögött, így idén is szeretnénk legalább addig jutni, amíg helyet nem kapunk a jövő évi MOL Magyar Kupa főtábláján.