A legizgalmasabb időszakához érkezett el az alapszakasz, hiszen már alig van pár mérkőzés eldönteni, ki juthat a rájátszásba, s ki ragad az alsóházban miközben szinte a harmadik pozícióig kiadóak a helyek. Mindennek közepén pedig ott áll az NKA Universitas Pécs.

Még rácsimpaszkodnának a hátrébb lévők is az NKA Universitas Pécs hátára

Fotó: Löffler Péter

Azt persze nehéz elképzelni, hogy innen a Szolnok és a Debrecen ne tartaná meg a helyét az első nyolcban, így reálisan négy pozíció van, amire pályázhatnak még a jelöltek. Ahhoz, hogy Csirke Ferenc együttese megkaparintsa az egyiket, elég, ha megelőzi a most nyolcadik Budapest Honvédot. Ehhez eggyel kell többet nyernie riválisánál a hátralévő csatákból. Összességében talán a pécsieknek van könnyebb dolga, hiszen ők a sereghajtó Kecskeméttel találkoznak legközelebb, majd a 3. Szolnok és a 6. Körmend ellen hajráznak, míg a fővárosiak csupa előttük lévő együttessel mérkőznek. A 7. Sopron, a 4. Debrecen és az 5. Zalaegerszeg próbálja ellenük biztosítani minél jobb helyét a play-offra.

Többet is léphet még előre a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, hiszen az eggyel több győzelemmel álló együttesek közül ketten is találkoznak az éllovas Szombathellyel, sőt, a Körmendet Kovács Péterék is lerendezhetik. Ha folytatják az elmúlt két meccsen elkezdett sorozatukat végig, rendkívül előkelő helyet is elérhetnek újoncként.

Az NKA-nak persze valószínűleg nem is kell minden meccsét megnyernie ahhoz, hogy előzzön, hiszen a 3. és 9. hely közötti csapatok közül mindenki játszik ezen csoport valamely tagja ellen, ezzel pedig kisegíthetik Meleg Gergőéket is a riválisok. Ha a Szolnokot nem is sikerül legyőznie az akadémiának, a Kecskemét és a Körmend elleni siker elég lehet.

Egy győzelem viszont kevés lehet, hiszen ha a Honvéd innen minden meccsét el is veszíti, a Szeged, a Paks, az Oroszlány és a Kaposvár még bízhat abban, hogy megelőzi Durmóékat. Akkor is, ha egymás esélyeit is csökkentik azzal, hogy köztük is lesznek még ütközetek. Itt a somogyiaké a legnehezebb sorsolás a Szolnok miatt, a többiek viszont eséllyel pályáznak a makulátlan lezárásra is akár.

Az NKA Universitas Pécs hátralévő meccsei

03. 16.: NKA Universitas Pécs–Kecskemét (19.00).

03. 23.: Szolnok–NKA Universitas Pécs (18.00).

03. 30.: NKA Universitas Pécs–Körmend (18.00).

A Honvéd hátralévő meccsei

03. 16.: Honvéd–Sopron.

03. 23.: Debrecen–Honvéd.

03. 30.: Honvéd–ZTE.

A 11 győzelemmel állók visszalévő meccsei

03. 16.: ZTE–Szombathely, Körmend–Szolnok, Bp. Honvéd–Sopron.

03. 23.: ZTE–Alba Fehérvár, Szombathely–Körmend, Sopron–Szeged.

03. 30.: Honvéd–ZTE, NKA Pécs–Körmend, Oroszlány–Sopron.

A 9 győzelemmel állók visszalévő meccsei

03. 16.: Szeged–Paks, Kaposvár–Oroszlány.

03. 23.: Sopron–Szeged, Oroszlány–Paks, Kecskemét–Kaposvár.

03. 30.: Szeged–Debrecen, Paks–Kecskemét, Oroszlány–Sopron, Kaposvár–Szolnok.