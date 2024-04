Kedden kora délután, 13.30-kor ugrik medencébe a Komjádi Béla Sport­uszodában a PVSK-Mecsek Füszért férfivízilabda-csapata, hogy egy újabb nagy lépést tegyen a KSI-vel szemben a bennmaradás felé. A három győzelemig tartó play-out szériában szerda óta nem csak pályaelőnyben van a Vasút, az első sikert is megszerezte. Ha most idegenben sikerül egy újabb győzelmet elérnie, akkor szinte már meg is szerezte a tagságot a jövő évi OB I.-be, hiszen akkor az ellenfélnek zsinórban három találkozót kéne behúznia, s abból kettőt Pécsett.

Az elmúlt két egymás elleni mérkőzést a PVSK nyerte hazai pályán, ugyanakkor az őszi fővárosi összecsapásból 9–8-ra a KSI került ki győztesen. Persze az elmúlt hetek formája a pécsiek mellett szól, azonban a pestiek tíz nap alatt is nagyon fel tudták magukat szívni. Az április eleji találkozón még 16–5-tel zakatolt át a Vasút ellenfelén, míg múlt szerdán csupán eggyel (8–7) múlta felül riválisát. Az biztos, hogy mentálisan rengeteget fog számítani, hogy most ki nyer.