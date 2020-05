Közeledik a zivatar, de Baranyát elkerülheti a nagy égzengés

Legalábbis nagyon úgy néz ki.

Hazánkban kilenc megyére adtak ki figyelmeztetést szombat éjfélig zivatar miatt, de Dunántúlon úgy néz ki csak Somogy megye kap a viharból. Íme:

Szombaton délután Ausztriát és Csehországot zivatarokkal érte el a front, a meteorológusok szerint hamarosan Magyarországon is érezzük ennek hatását. Több helyen 70 km/h-t meghaladó széllökés is várható és helyenként 25 mm csapadék is eshet rövid idő alatt.

Baranya megyében tehát nyugodt lehet a szombat este és az éjszaka. Viszont ez vasárnapra és hétfőre már változhat. Akkor már mi is kaphatunk az égi áldásból.