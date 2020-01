Csaknem félszáz baleset történt Baranyában az elmúlt napokban

A reggeli és délutáni csúcsforgalomban még nagyobb türelemmel és körültekintéssel közlekedjünk – figyelmeztet a Baranyai Megyei Rendőr-főkapitányság.

Baranya megye közútjain a múlt héten 49 közlekedési baleset történt, amelyből 10 személyi sérüléssel járt, 39 pedig anyagi kárral végződött. A személyi sérüléses balesetek során összesen 14-en sérültek meg, tízen könnyebben, négyen súlyosan.

A balesetek közül egy esetben felmerült az ittasság gyanúja is. Ebben az évben már négy esetben okozott sérüléssel járó balesetet ittas állapotban lévő sofőr! A személyi sérüléssel járó baleseteket figyelembe véve az elmúlt héten a legjellemzőbb baleseti ok ismét a gyorshajtás és az elsőbbség meg nem adása volt, de számos esetben okozott balesetet a szabálytalan kanyarodás is.