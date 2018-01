Megcsonkított kutyát találtak az út mellett

Két kutyához riasztották az egyik baranyai civil kutyamentőt, Nagy Mónikát vasárnap.

Mint megtudtuk, telefon szóltak neki, hogy Basal közelében két ebet találtak szörnyű állapotban. Az önkéntes autóba ült és rövid időn belül a helyszínre érkezett, ahol megdöbbentő kép fogadta. Az egyik kutya lábát valaki szorosan összekötötte egy lánccal, melyet a másik ebnek a nyakörvére erősítettek. A két állaton több sérülés nyoma volt látható, az egyiküket megcsonkították, a bal fülén szabályos vágásnyom volt – mondta el lapunknak Nagy Mónika.

A képeket feltöltötték a Facebookra, melyeket sokan megosztottak. A fotók megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk!

Információnk szerint egy állatorvos és a rendőrség is a helyszínre érkezett. Úgy tudjuk, az orvos az első vizsgálat után azt mondta, hogy a kutyának a fülét egy patkány rághatta meg, vagy egy másik kutya okozta a sérülést. Sajnos ezen az állaton már nem tudtak segíteni, elpusztult. Hogy mitől keletkeztek a sérülései, azt boncolás fogja eldönteni a napokban, a tetemet az állatmentő Kaposvárra szállította egy állatkórházba. A másik négylábú most egy befogadónál van, látszik rajta is, hogy őt is bántották.

– A fejét ütötték vagy rúgták, be is van rendesen dagadva. Ha simogatják a bordáját, most is felsír fájdalmában – mondta el Nagy Mónika.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ám lapzártáink megkeresésünkre nem érkezett válasz.