A Bauhaus jegyében telt el egy délután Pécsen

Gyönyörű belvárosával, színes kulturális programjaival Pécs hazánk egyik legvonzóbb kirándulási célpontja. Bár jól ismerik az itt élők, azért számukra is tartogat érdekességeket.

A hétköznapok forgatagában, amikor rohanunk a munkahelyre, vagy a gyerekekért az iskolába, nem értékeljük igazán, milyen szerencsénk van, hogy az ország egyik legszebb városát, Pécset nevezhetjük az otthonunknak. Érdemes tehát néha nyitott szemmel járni, és olyan épületeknél, kirakatoknál megállni, amelyek mellett nap mint nap elmegyünk, de eddig talán nem vettük észre igazán, miért is érdekesek. A Bauhaus tematikus séta jó alkalom erre: a közel két órás túra során megtudhatjuk, mennyi jelentős Bauhaus-épületet rejt Pécs, és miért hatott ez a stílus ilyen mértékben a város építészetére.

A Hunyadi utca titkai

Kis csapattal indultunk útnak péntek délután a belvárosból. Még a séta előtt túravezetőnk, Getto Katalin építészeti kritikus röviden ismertette a stílus főbb ismérveit, alkotóit, és a pécsi vonatkozásait. A túránk legnagyobb részében felfelé haladtunk, a szintemelkedés meg sem kottyant, még az idősebbek is vígan tartották a tempót. Első megállónk a Gázi Kászim Dzsáminál volt a Széchenyi téren, ami, bár nem Bauhaus stílusban épült, azonban bővítése óta a modern építészet elemei is fellelhetőek rajta.

Kis szusszanás, majd indultunk is tovább, mivel a túra java még csak ezután következett. A Hunyadi utcán indultunk felfelé, túravezetőnk fáradhatatlan volt, szakmai tudását tekintve nyilvánvalóvá vált, nem most kezdte. Nem kellett sokáig várni, el is értünk az első Bauhaus épülethez, a Hunyadi utcában. Meglepetésként ért minket, a szürke kis családi házról első ránézésre nem gondoltuk volna, hogy a stílus jeles képviselője, Forbát Alfréd tervezte. A Kaposvári út – Antónia út kereszteződésében álltunk meg legközelebb, az élelmesebbek azonnal fel is fedezték a következő épületet, melyet körbe is járhattunk. Túravezetőnk történeteit hallgatva, egyre inkább úgy éreztük, mintha nem a 21. századi városban, hanem a Trianon utáni Pécsen sétálnánk. Azonban sokat nem nézelődhettünk, az idő nagyon szaladt, és még volt néhány látnivaló.

A Kaposvári úton haladtunk tovább felfelé, a hangulatunk töretlen volt. Elértünk a Bauhaus stílusú épületek egyik ékkövéhez, a Molnár Farkas által tervezett Kalliwoda-villához, mely az építész egyetlen, eredeti állapotban fennmaradt pécsi háza, ami talán a legtöbbet publikált pécsi Bauhaus épület. A gyönyörű kis ház, hűen tükrözi a két világháború közötti magyar életszínvonalat.

A Rákóczi út most kimaradt

Az utolsó megálló a Pálos templom volt, melyet sajnos csak kívülről néztünk meg, bemenni nem tudtunk. Lassan bandukoltunk lefelé a hegyről, a programba már nem tartozott bele, de ha elhaladtunk egy érdekes ház mellett, Katalin minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolt. A Rákóczi úton, mely nevezhető Pécs Bauhaus főutcájának is, nem jártunk, azonban egy következő tematikus séta alkalmával sor kerülhet erre is. A túra végére igazi kis csapattá kovácsolódtunk túratársaimmal, felszabadultan, jókedvűen beszélgettünk, igazán kellemes délutánt tölthettünk el együtt. Megfogadtuk, egy hasonló túrán majd újra találkozunk.

Népszerűek a tematikus séták

Az Irány Pécs Nonprofit Kft. 2013-óta szervez tematikus sétákat, az utóbbi pár évben egyre több alkalommal. Elsősorban pécsieknek szervezik ezeket, de szívesen látnak vidéki érdeklődőket is. A séták célja az, hogy a helyismeret iránt érdeklődők mélyebb információt kapjanak, mint egy átlagos városnéző séta során. Egy alkalom általában másfél, vagy két óráig tart, melyek vezetésére minden alkalommal autentikus személyeket kérnek fel, akik otthon vannak az adott témában, és többletinformációt tudnak nyújtani a túrázóknak, mondta Rippl Kinga, idegenforgalmi szervező. A tematikus sétáknak közösség teremtő erejük van, minőségi időtöltést nyújtanak, és a szabad levegő jótékony hatása is kedvezően hat az emberekre. Tüke kártyával rendelkezőknek a jegy árából kedvezményt biztosítanak a szervezők.