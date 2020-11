A cementgyárral kell megegyeznie a városnak az elkerülő útról

Ha nem fújják le a szocialista kormányok idején az M60-as sztráda továbbvitelét, akkor mostanra Szentlőrincen sem állt volna elő olyan helyzet, ami miatt a lakosok panaszkodnak – hogy tudniillik az Erzsébet utcán jelentősen megnőtt a kamionforgalom.

Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője szerint a probléma abból fakad, hogy 2010 előtt leállították az M60-as sztráda építését megelőző kisajátítási folyamatot, ezzel le is került a napirendről a pálya folytatása Pécstől Szigetvárig. Ezzel párhuzamosan pedig leállították a 6-os útnak azt a Pécs és Barcs közötti rekonstrukcióját és megerősítését is, amellyel olyan utat hoztak volna létre, mint amilyen például Szekszárd és Paks között megvalósult.

Nagy Csaba az előzményekről szólva azt mondta, hogy 2014 és 2018 között sikerült elérni, hogy a megyei önkormányzattal és az önkormányzatokkal való egyeztetéseket követően kijelöljék az M60-as új nyomvonalát, elfogadva Szigetvár kérését, valamint tiszteletben tartva a védett természetvédelmi területeket, így a barcsi ősborókást is, amelyet az új útvonal nem vág ketté. Hozzátette: megvan a környezetvédelmi engedély és a megvalósíthatósági tanulmány is már az út folytatására, 2022 elejére pedig el kell készülniük az engedélyes tervekkel, valamint a hozzákapcsolódó költségvetéssel is közbeszerzésen nyertes vállalkozónak.

A politikus is elmondta, hogy a kamionforgalom délről, a királyegyházi cementgyár felől érkezik, és ennek egy része köthető a gyárhoz, de a város önkormányzatának elképzelése szerint a teljes kamionforgalmat a tarcsapusztai, a cementgyár által létrehozott elkerülőre kellene ráterelni.

– Ehhez viszont az utat át szeretnék adni a közútnak, de mivel a közforgalmúvá tételhez számos feltételt kellene teljesíteni, meg is kell erősíteni a szakaszt, ez milliárdos tétel lenne – mondta Nagy Csaba. Ennél kézenfekvőbb megoldást javasolna az M60-as gyorsforgalmi út megépítéséig. Szerinte a megoldás az lehetne, hogyha az önkormányzat kitenne egy táblát a tarcsapusztai elkerülőre, hogy azt az utat a teherforgalom is használhatja, akkor a helyzet sokat javulna, ám ehhez az önkormányzatnak a cementgyár hozzájárulását is el kellene érnie.